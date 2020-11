J. Vargová: Úpravou ústavy chceme deti chrániť pred gender propagandou

Budapešť 11. novembra (TASR) - Maďarská vláda predložila v utorok návrh novely ústavy, ktorá má zakotviť, že "matka je žena, otec je muž", a definovať ako pohlavie človeka jedine to, s ktorým sa narodil. Oznámila to ministerka spravodlivosti Judit Vargová. Podľa agentúry MTI pritom uviedla, že vláda chce chrániť deti pred tým, čo označuje za gender propagandu. Cieľom novely je podľa vlády dosiahnuť aj silnejšiu ochranu maďarských rodín a bezpečnosť detí.



V maďarskej ústave je už teraz zakotvené právo detí na ochranu a opateru potrebnú k patričnému telesnému, duševnému a morálnemu rozvoju. Novela má však podľa slov Vargovej zabezpečiť všetkým deťom výchovu založenú na maďarskej kresťanskej kultúre a zaručí im tiež nerušený vývin v súlade s pohlavím, s ktorým sa narodili.



K prvým zásadným zmenám v maďarskej ústave došlo krátko po nástupe predsedu vlády Viktora Orbána k moci v roku 2010. Ústava už teraz definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou a ako základ rodiny a prežitia národa.



Posledná navrhovaná novela, deviata od roku 2012, je podľa agentúry AFP prejavom ťaženia Orbánovej pravicovej vlády proti homosexuálom, ktoré sa tento rok vystupňovalo.



V otázke týkajúcej sa komunity LGBTI vyvolala v maďarskej spoločnosti nedávno rozruch akcia podpredsedníčky parlamentnej národnej radikálnej strany Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) Dóry Dúróovej. Tá koncom septembra pred novinármi skartovala maďarskú rozprávkovú knihu, ktorá bola podľa jej slov "homosexuálnou propagandistickou publikáciou a útokom na zdravý vývoj detí i voči maďarskej kultúre".



Krok tejto krajne pravicovej maďarskej političky vyvolal, paradoxne, zvýšený záujem o predmetnú knihu. Viacerí starostovia a primátori ju ale zakázali používať v miestnych materských školách.



Premiér Orbán následne 4. októbra vyhlásil, že Maďarsko je v otázke homosexuality tolerantná a trpezlivá krajina, ale iba dovtedy, kým sa to nedotýka detí.



Osem občianskych organizácií sa vzápätí obrátilo na ombudsmana s tým, že v spoločnosti sa diskusiou okolo tejto rozprávkovej knihy vytvára homofóbna štátom podporovaná vlna nenávisti.



Agentúra AFP pripomenula, že v Maďarsku od mája platí zákaz legálnej zmeny pohlavia, čo transgenderovým ľuďom znemožnilo, aby sa v ich úradných dokumentoch uvádzalo ich pohlavie a meno v súlade s ich rodovou identitou.



Skupiny pre práva komunity LGBTI+ tvrdia, že tento prístup vystavuje ľudí v procese tranzície potenciálnej diskriminácii v zamestnaní, bývaní i v prístupe k službám a úradným postupom.



Orbánova antiimigračná a konzervatívna sociálna politika zahŕňa aj dekrét z roku 2018, ktorým sa univerzitám zakazuje zaraďovať do programu výučby rodové štúdiá.



Dvojtretinová väčšina poslancov parlamentu vládneho bloku Fidesz-KDNP novelizuje ústavu už deviaty raz. Jej súčasťou je aj úprava systému mimoriadnych stavov, pričom doterajších šesť zužuje na tri - vojnový stav, stav núdze a stav pohotovosti. Návrh novely sa týka aj definície verejných financií.





