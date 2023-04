J. Yellenová: Americký bankový systém je aj po páde bánk zdravý

Washington 20. apríla (TASR) - Americký bankový systém je naďalej zdravý a americká vláda je pripravená udržať ho v pozícii najsilnejšieho finančného systému na svete. Povedala to vo štvrtok na Univerzite Johna Hopkinsa americká ministerka financií Janet Yellenová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Yellenová uviedla, že rozhodné kroky americkej vlády, ktoré urobila po krachu dvoch bánk v polovici marca, podporili finančný systém. Bankový sektor zaznamenal výrazné výkyvy po tom, ako najskôr 10. marca úrady v USA zatvorili kalifornskú banku Silicon Valley Bank (SVB) a potom 12. marca aj newyorskú banku Signature Bank.



Krátko nato sa problémy objavili v Európe, keď sa do ťažkostí dostala švajčiarska veľkobanka Credit Suisse. Tú potom v spolupráci s vládou prevzala väčšia UBS.



V reakcii na pád SVB a Signature Bank, ktoré patrili medzi stredne veľké banky, zaznamenali menšie finančné inštitúcie v USA výrazný odlev vkladov. Naopak, zo situácie ťažili veľké banky, ktorým sa objem vkladov zvýšil.



Podľa Yellenovej však americký finančný systém situáciu ustál. "Finančný systém v USA je naďalej zdravý a my urobíme všetky potrebné kroky, ktoré zabezpečia, že Spojené štáty budú mať aj v budúcnosti najsilnejší a najbezpečnejší finančný systém na svete," uviedla.