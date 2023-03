J. Yellenová sľúbila ochranu vkladov v menších bankách

Washington 21. marca (TASR) - Americké ministerstvo financií je pripravené intervenovať s cieľom ochrániť vklady aj v menších amerických bankách, ktorým by hrozili nájazdy klientov s možným rozšírením problému na ďalšie inštitúcie. Uviedla to v utorok na stretnutí s bankármi ministerka financií Janet Yellenová. Informovala o tom agentúra Reuters.



V prejave k bankárom, ktorého cieľom je upokojenie napätých finančných trhov po tom, ako v krátkom čase po sebe americké úrady zatvorili tento mesiac dve banky, Yellenová uviedla, že americký bankový systém sa stabilizuje a kroky prijaté na garanciu vkladov v týchto bankách predstavujú "jasný záväzok" ochrániť úspory vkladateľov a zaistiť, že banky zostanú bezpečné. "Naša intervencia bola potrebná na ochranu širšieho bankového systému v USA," povedala Yellenová na konferencii Asociácie amerických bankárov vo Washingtone.



Zároveň dodala, že podobné kroky je ministerstvo pripravené urobiť aj pri menších bankách, ak začnú mať problémy s nájazdami klientov predstavujúcimi riziko rozšírenia na ďalšie bankové domy. Detaily nezverejnila, zmenou však je už to, že svoju pozornosť presunula na menšie regionálne banky, ktoré začali žiadať o podporu, aby zabránili odlevu vkladov klientov v prospech väčších bánk, známych tým, že sú "príliš veľké na to, aby ich úrady nechali padnúť".