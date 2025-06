Jabloko: Moskva nepovolila protest proti basreliéfu z éry Stalina

Moskva 25. júna (TASR) - Moskovské úrady znemožnili usporiadať plánovaný protest proti nedávno odhalenej replike historického basreliéfu na počesť sovietskeho diktátora Josifa Stalina. Odvolali sa na vyhlášku z čias pandémie ochorenia COVID-19, ktorá podľa agentúry DPA stále technicky zakazuje verejné zhromaždenia, píše TASR.



Dielo s názvom Vďačnosť ľudu vodcovi a veliteľovi je venované víťazstvu Sovietskeho zväzu vo Veľkej vlasteneckej vojne bolo odhalené v podzemnom priechode k stanici metra Taganskaja v Moskve v polovici mája. Protest proti nemu zorganizovala liberálna opozičná strana Jabloko. V utorok oznámila, že nedostala povolenie a zverejnila snímku oficiálneho oznámenia o zamietnutí.



„Úrady sa naďalej odvolávajú na nariadenie vydané primátorom Moskvy 8. júna 2020, ktoré potvrdzuje predchádzajúci zákaz masových zhromaždení z dôvodu šírenia epidémie koronavírusu,“ uviedla strana vo vyhlásení. Proti rozhodnutiu úradov chce podniknúť právne kroky a zbiera podpisy pod vyzvu na odstránenie pamätníka, na ktorom je Stalin obklopený ľuďmi s kvetmi.



Pôvodné umelecké dielo bolo odstránené v roku 1966 počas výstavby podzemného prestupového tunela medzi stanicami liniek metra. Moskovské metro bolo oficiálne otvorené 15. mája 1935 a stalinistické dielo v duchu socialistického realizmu bolo obnovené v rámci osláv 90. výročia.



Strana Jabloko tento krok odsúdila ako úmyselnú provokáciu. „Trváme na tom, aby bola zachovaná pamiatka obetí represií,“ uviedla strana s tým, že glorifikácia tyrana je neprijateľná. Podľa jej člena Maxima Kruglova je návrat stalinských symbolov do Moskvy „výsmechom histórii a potomkom prenasledovaných a hanbou pre mesto“.



Stalin sa v ZSSR dostal k moci v roku 1924 a vládol až do svojej smrti v roku 1953. Skupiny na ochranu ľudských práv a historici vinia stalinistické vedenie krajiny za smrť a popravy miliónov ľudí počas politických represií, posielanie do pracovných táborov známych ako gulagy. Skončili v nich milióny ľudí ako „nepriatelia ľudu". Desaťtisíce ďalších boli bez súdu popravené počas Veľkého teroru v 30. rokoch 20. storočia.



V posledných rokoch v Rusku miznú alebo sú demolované pamätníky obetí stalinských represií a súčasne silnie úsilie o rehabilitáciu bývalého sovietskeho diktátora, ktorému sa opäť stavajú sochy a pamätníky.