< sekcia Zahraničie
Jachta spájaná s Putinom sa spolu s vojnovými loďami plaví pri Dánsku
Ruský konvoj v nedeľu ráno monitorovala nemecká pobrežná stráž a po nej dánske námorné sily.
Autor TASR
Moskva 29. júna (TASR) - Superjachta Graceful, ktorú medzinárodné médiá spájajú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, preplávala v pondelok dánskymi výsostnými vodami v sprievode dvoch ruských vojenských lodí. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Podľa dánskeho denníka DR jachta cez prieliv Veľký Belt preplávala v noci na 29. júna, ráno oboplávala ostrov Anholt a smeruje k mysu Grenen na severe Jutského polostrova. Sprevádzajú ju ruský torpédoborec a hliadková loď, ako aj dánsky hliadkový čln P521 Freja.
Dánsky denník uvádza, že transpondér AIS lode je vypnutý od 30. augusta 2022. Odvtedy sa nachádza mimo radarového dosahu napriek tomu, že bola spozorovaná v Petrohrade a Baltskom mori. Súčasná trasa a konečný cieľ konvoja nie sú známe. Hodnotu luxusného plavidla odhaduje magazín Forbes na 100 miliónov eur.
Ruský konvoj v nedeľu ráno monitorovala nemecká pobrežná stráž a po nej dánske námorné sily. Ako pre DR uviedlo velenie dánskych ozbrojených síl, vo vodách krajiny bežne monitorujú plavidlá vrátane lodí zahraničných vlád, ktoré prechádzajú dánskymi úžinami.
Jachta dlhá 84 metrov s piatimi palubami bola dokončená v roku 2014 v Hamburgu podľa projektu nemeckej spoločnosti Blohm+Voss. V máji 2021 na nej Putin počas plavby po Čiernom mori prijal bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Táto schôdzka patrí medzi najlepšie zdokumentované prípady využitia lode ruským prezidentom.
Od jesene 2021 bola jachta v hamburskej lodenici Blohm+Voss rozsiahlo modernizovaná. Opustila ju 7. februára 2022 – 17 dní pred inváziou proti Ukrajine – a odplávala do ruského Kaliningradu. Pravdepodobne sa tým mala vyhnúť zhabaniu po zavedení západných sankcií. V júni 2022 ju Spojené štáty zaradili na sankčný zoznam ako majetok, „na ktorom má záujem Vladimir Putin“.
V októbri 2022 sa podľa Forbes objavila v Baltskom mori pri pobreží Estónska pod názvom Kosatka. Hoci jachtu západné vlády a viaceré investigatívne médiá pripisujú Putinovi, jej formálne vlastníctvo zostáva zastreté cez reťazec rôznych spoločností.
Podľa dánskeho denníka DR jachta cez prieliv Veľký Belt preplávala v noci na 29. júna, ráno oboplávala ostrov Anholt a smeruje k mysu Grenen na severe Jutského polostrova. Sprevádzajú ju ruský torpédoborec a hliadková loď, ako aj dánsky hliadkový čln P521 Freja.
Dánsky denník uvádza, že transpondér AIS lode je vypnutý od 30. augusta 2022. Odvtedy sa nachádza mimo radarového dosahu napriek tomu, že bola spozorovaná v Petrohrade a Baltskom mori. Súčasná trasa a konečný cieľ konvoja nie sú známe. Hodnotu luxusného plavidla odhaduje magazín Forbes na 100 miliónov eur.
Ruský konvoj v nedeľu ráno monitorovala nemecká pobrežná stráž a po nej dánske námorné sily. Ako pre DR uviedlo velenie dánskych ozbrojených síl, vo vodách krajiny bežne monitorujú plavidlá vrátane lodí zahraničných vlád, ktoré prechádzajú dánskymi úžinami.
Jachta dlhá 84 metrov s piatimi palubami bola dokončená v roku 2014 v Hamburgu podľa projektu nemeckej spoločnosti Blohm+Voss. V máji 2021 na nej Putin počas plavby po Čiernom mori prijal bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Táto schôdzka patrí medzi najlepšie zdokumentované prípady využitia lode ruským prezidentom.
Od jesene 2021 bola jachta v hamburskej lodenici Blohm+Voss rozsiahlo modernizovaná. Opustila ju 7. februára 2022 – 17 dní pred inváziou proti Ukrajine – a odplávala do ruského Kaliningradu. Pravdepodobne sa tým mala vyhnúť zhabaniu po zavedení západných sankcií. V júni 2022 ju Spojené štáty zaradili na sankčný zoznam ako majetok, „na ktorom má záujem Vladimir Putin“.
V októbri 2022 sa podľa Forbes objavila v Baltskom mori pri pobreží Estónska pod názvom Kosatka. Hoci jachtu západné vlády a viaceré investigatívne médiá pripisujú Putinovi, jej formálne vlastníctvo zostáva zastreté cez reťazec rôznych spoločností.