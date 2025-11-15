< sekcia Zahraničie
Jack Hughes podstúpil operáciu prsta, bude chýbať dva mesiace
Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Americký hokejista Jack Hughes bude v zámorskej NHL chýbať svojmu tímu New Jersey Devils približne dva mesiace. „Diabli“ v sobotu informovali o tom, že 24-ročný útočník podstúpil operáciu prsta na ruke a opätovné kontrolné vyšetrenie absolvuje o šesť týždňov.
Hughes neutrpel zranenie na ľade, ale kuriózne počas tímovej večere. Podľa reportérky Kristy Flanneryovej, ktorá pokrýva dianie okolo organizácie Devils, Hughes utrpel reznú ranu po tom, ako silnejšie stlačil sklenený pohár. Elitný center je s 20 bodmi najproduktívnejší hráč svojho tímu, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec.
Otázny je Hughesov štart na olympijskom turnaji v Miláne, ktorý je na programe vo februári budúceho roka. Američania ho v júni tohto roka nezaradili medzi prvých šesť oznámených mien. Informovala agentúra AP.
