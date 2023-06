Jacka Teixeiru obžalovali za šírenie tajných dokumentov

Washington 16. júna (TASR) - Súdna porota obžalovala príslušníka Vzdušných síl Národnej gardy USA Jacka Teixeiru v šiestich bodoch za zmocnenie sa tajných vojenských dokumentov a ich nezákonné šírenie. TASR správu prevzala v piatok z agentúr AFP a DPA.



"Vláda Spojených štátov Teixeirovi umožnila prístup k informáciám o národnej bezpečnosti podliehajúcim utajeniu - vrátane informácií, o ktorých bolo možné sa odôvodnene domnievať, že v prípade zdieľania môžu mimoriadne vážne poškodiť národnú bezpečnosť," uviedol vo štvrtok minister spravodlivosti Merrick Garland vo vyhlásení.



Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) Teixeiru zatkol 13. apríla v americkom štáte Massachusetts. Bol obvinený z porušenia zákona o špionáži a z nezákonného premiestnenia citlivých materiálov na nepovolené miesto.



Teixeira do Národnej gardy USA vstúpil v septembri 2019 a v roku 2021 získal bezpečnostnú previerku, ktorá mu umožnila prístup k tajným dokumentom. Od januára 2022 údajne úmyselne zverejňoval v uzavretej chatovacej skupine pre videohry utajované informácie. Odtiaľ sa prostredníctvom internetu rozšírili ďalej a dostali sa do pozornosti úradov a médií.



Teixeira je od zatknutia z bezpečnostných dôvodov vo väzbe a prípade usvedčenia mu podľa ministerstva spravodlivosti hrozí desaťročné väzenie.



Jeho právnici tvrdia, že ich klient už nemá prístup k utajovaným materiálom a vláda zveličuje v spojitosti s nebezpečenstvom, ktoré údajne predstavuje. Žiadajú jeho prepustenie a umiestnenie do starostlivosti otca do pojednávania, píše AFP.