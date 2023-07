Jackpot v lotérii Mega Millions prekročil miliardu dolárov

Washington 29. júla (TASR) - Jackpot v americkej lotérii Mega Millions sa vyšplhal na jednu miliardu 50 miliónov dolárov (950 miliónov eur), keď v piatok večer nikto neuhádol šesť správnych čísel. Boli to: 5, 10, 28, 52, 63 a zlaté dodatkové číslo 18. TASR informuje podľa agentúry AP.



V prípade úspechu mohol víťaz v piatok získať 940 miliónov dolárov (854 miliónov eur), pričom od 18. apríla sa všetkých 29 žrebovaní skončilo bez víťaza.



O jackpot 1,05 miliardy dolárov (950 miliónov eur) sa bude najbližšie hrať v utorok večer. Táto suma bude vyplatená víťazovi, ktorý sa rozhodne pre vyplatenie 30 ročných splátok. Výhercovia však takmer vždy uprednostňujú jednorazovú výplatu. V takomto prípade to bude po utorňajšom žrebovaní asi 527,9 milióna dolárov (479,5 milióna eur).



V lotérii Mega Millions sa žrebuje päť čísiel spomedzi 70 bielych loptičiek a dodatková zlatá Mega loptička sa vyberá zo sady 25 loptičiek. Cena za tiket je minimálne dva doláre, ale šanca uhádnuť jackpot je pomerne malá. Matematická pravdepodobnosť na úspech je približne 1 ku 302,6 miliónom.



Hoci jackpot Mega Millions už niekoľko mesiacov odoláva, v lotérii Powerball zatiaľ neznámy výherca pred dvoma týždňami uhádol správnu kombináciu a získal 1,08 miliardy dolárov (980 miliónov eur). To je šiesta najvyššia výhra v histórii USA.



Víťaz podlieha federálnym daniam a výhry v lotérii zdaňujú aj mnohé americké štáty. Výnos z lotérie sa používa na podporu vzdelávania, cestovného ruchu, dopravy a iných odvetví. Štátni úradníci dúfajú, že zvýšený záujem hráčov prinesie viac peňazí do rozpočtu.