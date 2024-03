Jackpot v lotérii Powerball dosiahol 975 miliónov dolárov

Des Moines 31. marca (TARS) — Jackpot v americkej lotérii Powerball sa v sobotu vyšplhal na 975 miliónov dolárov, keďže nikto z hráčov neuhádol šesť vyžrebovaných čísel. Naposledy sa to podarilo pred takmer troma mesiacmi. TASR informuje podľa agentúry AP.



Vyžrebované výherné čísla boli: 12, 13, 33, 50, 52 a červený Powerball bol 23. Naposledy sa objavili výherné čísla na tikete na Nový rok a jeho majiteľ v Michigane získal 842,4 milióna dolárov. Počet po sebe idúcich žrebovaní bez výhercu jackpotu sa zvýšil na 38. To sa blíži k doteraz dvom najdlhším sériám bez výhry - bolo to 41 po sebe idúcich žrebovaní v rokoch 2022 a 2021.



Výhra 975 miliónov dolárov je určená pre víťaza, ktorý si vyberie anuitu vyplácanú počas 30 rokov. Víťaz, ktorý sa rozhodne pre jednorazovú výplatu výhry, by dostal 471,7 milióna dolárov. Táto sumu podlieha federálnej dani a v mnohých štátoch USA aj lokálnej dani.