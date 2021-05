Diplomati hovoria o pokroku na rokovaniach o jadrovej dohode s Iránom

Viedeň 2. mája (TASR) - Vysokopostavení diplomati z Číny, Nemecka, Francúzska, Ruska a Británie dosiahli v sobotu pokrok na rozhovoroch, ktoré sú zamerané na návrat Spojených štátov k jadrovej dohode s Iránom. Zdôraznili však, že potrebujú viac úsilia a času na vypracovanie budúcej dohody, informovala agentúra AP.



Ruský delegát Michail Ulianov uviedol, že signatári na sobotňajšom stretnutí "zaregistrovali nesporný pokrok dosiahnutý na viedenských rozhovoroch o obnovení jadrovej dohody". Diplomati sa podľa neho znova zídu koncom budúceho týždňa a experti budú medzitým pokračovať v príprave prvkov budúceho dohody.



"Je priskoro na nadšenie, ale máme dôvody na opatrný a rastúci optimizmus," dodal Ulianov. "Konečný termín nie je, no účastníci sa usilujú o úspešné ukončenie rozhovorov za približne tri týždne."



Tri západoeurópske krajiny zapojené do rokovaní sa vyjadrili zdržanlivejšie.



"Zostáva nám veľa práce a málo času. Na tomto pozadí sme dúfali vo väčší pokrok počas tohto týždňa," uviedli podľa AP diplomati pod podmienkou anonymity. "Stále sme nedospeli k zhode na najzásadnejších bodoch. Úspech nie je vôbec zaručený, ale nie nemožný."



Ministerstvo zahraničných vecí USA tieto správy odmietlo komentovať s tým, že z pohľadu Washingtonu sú rozhovory na tom istom bode ako vo štvrtok. Vtedy konštatovalo, že k určitému posunu došlo, no dohoda je ešte ďaleko a nie je istá.



USA nemajú svojho zástupcu priamo na rozhovoroch vo Viedni, pretože rozhodnutím exprezidenta Donalda Trumpa z roku 2018 od jadrovej dohody odstúpili. Obnovili tiež sankcie voči Iránu v snahe donútiť ho uzavrieť novú dohodu s väčšími ústupkami.



Nový americký prezident Joe Biden sa chce k jadrovej dohode vrátiť a delegácia USA v rakúskej metropole tak vedie nepriame rozhovory s Iránom, sprostredkúvané diplomatmi iných veľmocí.



Bidenova vláda podľa zdrojov zvažuje stiahnutie časti z najprísnejších sankcií, aby dosiahla návrat Iránu k plneniu podmienok jadrovej dohody, ktoré islamská republika po obnovení sankcií postupne prestávala dodržiavať.