Jadrová dohoda s Iránom je podľa Blinkena stále možná

Berlín 20. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok uviedol, že oživenie dohody s Iránom o obmedzení jeho jadrového programu je stále možné, keďže rokovania vo Viedni dosiahli "mierny pokrok". Informovala o tom agentúra AFP.



"Moje vlastné vyhodnotenie rozhovorov so všetkými našimi kolegami je také, že návrat k vzájomnému dodržiavaniu (dohody) je naďalej možný," povedal Blinken v Berlíne po rozhovoroch s európskymi partnermi.



"Povedal by som, že sme v rámci rozhovorov vo Viedni za posledných niekoľko týždňov boli svedkami určitého mierneho pokroku," dodal.



Blinken podľa agentúry DPA zároveň uviedol, že ak v rokovaniach nedôjde čoskoro k pokroku, USA prijmú voči Iránu určité kroky.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian vo štvrtok varoval, že rozhovory vo Viedni naďalej napredujú "príliš pomaly", pričom uviedol, že čas je dôležitý.



Rokovania o záchrane jadrovej dohody sa obnovili vlani koncom novembra po tom, ako boli v júni pozastavené v súvislosti s prezidentskými voľbami v Iráne a následnou výmenou vládnej garnitúry v Teheráne.



Dohoda z roku 2015 – na ktorej sa dohodol Irán s Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA – ponúkla Teheránu úľavu od sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrového programu, aby sa zabezpečilo, že Irán nebude vyvíjať atómové zbrane. Vtedajší americký prezident Donald Trump však v roku 2018 od dohody odstúpil a znovu uvalil voči Teheránu ostré sankcie. V reakcii na to začal Irán ustupovať od svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody.