Iránsku jadrovú elektráreň opäť uviedli do prevádzky

Teherán 5. júla (TASR) - Iránsku jadrovú elektráreň pri meste Búšehr uviedli opäť do prevádzky, oznámil v pondelok v skorých ranných hodinách jej riaditeľ Mahmúd Džafarí. Píše o tom agentúra AFP.



Elektráreň bola odstavená pred dvoma týždňami pre bližšie nešpecifikovanú prevádzkovú poruchu. "Technické problémy, v dôsledku ktorých musela byť elektráreň v Búšehri na južnom pobreží Iránu spolu so svojím 1000-megawattovým reaktorom odstavená, sa vyriešili," povedal pre tlačovú agentúru ISNA Džafarí, ktorý je zároveň námestníkom riaditeľa Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI).



To umožnilo, aby bolo celé zariadenie znova pripojené k elektrickej sieti a začalo opäť vyrábať elektrickú energiu, dodal šéf elektrárne.



Elektráreň pri Búšehri – vzdialená 17 kilometrov juhovýchodne od tohto mesta – je jedinou jadrovou elektrárňou v Iráne a prvou na Blízkom východe. Zatiaľ v nej pracuje jediný zo štyroch plánovaných reaktorov typu VVER s výkonom 1000 megawattov.



Prípravné práce na výstavbe elektrárne sa začali už v roku 1975. Jej stavbu však skomplikovala islamská revolúcia z roku 1979, vďaka ktorej sa výrazne zhoršili vzťahy Iránu zo Západom, ako aj iracko-iránska vojna (1980–88). Na dokončení elektrárne sa preto začalo podieľať Rusko.