Jadrová inflácia v Poľsku zrýchlila najviac za posledné dve desaťročia

Varšava 17. apríla (TASR) - Jadrová inflácia v Poľsku zaznamenala minulý mesiac viac než 12 % a dostala sa na najvyššiu úroveň za vyše dvoch desaťročí. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje poľskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a portálu tradingeconomics.



Jadrové spotrebiteľské ceny, do ktorých sa nepočítajú nestabilné ceny potravín a energií, vzrástli v marci medziročne o 12,3 %. Na porovnanie, vo februári jadrová inflácia dosiahla 12 %. Najnovšie údaje predstavujú zrýchlenie inflácie 21. mesiac po sebe a najvyššiu úroveň za viac než 24 rokov.



V medzimesačnom porovnaní sa jadrové spotrebiteľské ceny zvýšili v marci o 1,3 %. To bolo rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom mesiaci.



Celková miera inflácie v Poľsku, ktorú zverejnil minulý týždeň poľský štatistický úrad, dosiahla v marci 16,1 %. V porovnaní s februárom sa tak výrazne spomalila, keď vo februári zaznamenala 18,4 %. V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,1 %.