Jadrové bojové lode môžu USA stáť až 700 miliárd dolárov
US Navy pripravuje obstaranie 15 lodí novej triedy označovanej aj Trump s jadrovým pohonom.
Autor TASR
Washington 13. mája (TASR) - Americké námorníctvo oficiálne spustilo program výstavby novej triedy raketových bojových lodí známu pod označením BBG(X) namiesto doteraz plánovanej triedy raketových torpédoborcov pod označením DDG(X). TASR o tom píše podľa webov The War Zone a Army Recognition.
US Navy pripravuje obstaranie 15 lodí novej triedy označovanej aj Trump s jadrovým pohonom. Práve pohon je hlavnou zmenou po apríli 2026, keď bol odvolaný John C. Phelan z funkcie ministra pre námorníctvo. Doteraz majú z hladinových amerických lodí jadrový reaktor ako pohonnú jednotku iba lietadlové lode triedy Nimitz (10) a Ford (1).
Prvá loď by sa mala volať USS Defiant (BBG-1). Zmena v pohone umožňuje prakticky neobmedzený dosah, zároveň to zvyšuje cenu a náklady na prevádzku. Počiatočný oficiálny odhad ceny každej z lodí je 17 miliárd dolárov. Náklady na ich celý životný cyklus do konca storočia sa budú pohybovať medzi 500 až 700 miliardami dolárov.
Výtlak približne 35.000 ton je zhruba trikrát vyšší ako má najnovší torpédoborec triedy Arleigh Burke. S dĺžkou 256–268 metrov a šírkou 33-35 metrov budú schopné dosiahnuť maximálnu rýchlosť vyše 30 uzlov (asi 55 km/h). Ako hlavné zbrane ponesú hypersonické rakety, systémy s riadenou energiou (elektromagnetické delo), vertikálne odpaľovacie systémy (VLS), laserovo navádzaný zbraňový systém a budú mať veliteľské funkcie na úrovni flotily.
Druhou zložkou nákladov je prevádzka. Lode s jadrovým pohonom potrebujú pravidelný servis reaktora a tiež udržiavanie bojových systémov, čo znamená modernizáciu súčasného suchého doku a infraštruktúry lodeníc. Army Recognition tieto náklady odhadol na 180 až 250 miliárd dolárov.
Treťou zložkou je modernizácia počas životnosti lode. Za predpokladu dvoch alebo troch cyklov modernizácie to je asi 60 až 100 miliárd dolárov.
K ďalším nákladom patrí infraštruktúra jadrovej podpory (asi 40 až 60 miliárd dolárov v priebehu niekoľkých desaťročí) a rakety (jedna hypersonické strela stojí desiatky miliónov dolárov, raketa SM-6 viac ako štyri milióny dolárov). Spolu to prevyšuje náklady na všetky aktívne bojové lode USA okrem plnohodnotných úderných skupín lietadlových lodí.
V prípade minimálneho odhadu sa za takúto sumu dá zaobstarať 33 lietadlových lodí triedy Ford, 180 torpédoborcov triedy Arleigh Burke Flight III, 104 ponoriek triedy Virginia Block V alebo 50 ponoriek triedy Columbia s balistickými raketami.
