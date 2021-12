Jadrové rozhovory s Iránom prerušili; európski diplomati boli sklamaní

Viedeň 17. decembra (TASR) - Rokovania o oživení dohody o iránskom jadrovom programe, ktoré od konca novembra prebiehajú vo Viedni, boli v piatok prerušené, aby sa tak umožnilo iránskym vyjednávačom absolvovať konzultácie v Teheráne. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa rozhovory obnovia, ale očakáva sa, že by mohli pokračovať ešte tento rok, informovala agentúra AP.



Európski diplomati vyjadrili nad prerušením viedenských diskusií sklamanie. Vzhľadom na doterajší neuspokojivý priebeh sa podľa nich rokovania "rýchlo blížia ku koncu" bez toho, aby dospeli k dohode. Dosiaľ sa pritom podľa nich podarilo dosiahnuť istý pokrok len v niektorých technických otázkach.



Účastníci rozhovorov uviedli, že by chceli čo najskôr opäť zasadnúť k rokovaciemu stolu. Konkrétny termín však zatiaľ stanovený nebol.



Hlavný čínsky vyjednávač Wan Čchün vyslovil nádej, že k obnoveniu diskusií vo Viedni dôjde ešte do konca tohto roka. Podobne sa vyjadril aj diplomat EÚ Enrique Mora, ktorý rokovaniam predsedá.



Rozhovory zástupcov zvyšných signatárov jadrovej dohody z roku 2015 - Iránu, Británie, Francúzska, Nemecka, Ruska a Číny - sa obnovili 29. novembra po viac než päťmesačnej prestávke súvisiacej s výmenou vládnej garnitúry v Teheráne. Hasana Rúháního, umierneného centristu, ktorý pôvodnú dohodu z roku 2015 vyrokoval, nahradil na poste iránskeho prezidenta ultrakonzervatívec Ebráhím Raísí.



Doterajšie diskusie vo Viedni, prerušované niekoľkodňovými prestávkami, nepriniesli pokrok v riešení hlavných sporných otázok. Už po prvých dňoch sa rokovania dostali na pokraj kolapsu po tom, ako Irán vzniesol nové požiadavky a pokúsil sa zmeniť už predtým dohodnuté závery. Podľa západných diplomatov sú nové iránske požiadavky v rozpore s ustanoveniami pôvodnej dohody.



Vyjednávači sa naposledy odobrali na konzultácie do svojich krajín minulý týždeň. Spojené štáty sa zatiaľ na diskusiách vo Viedni zúčastňujú len nepriamo, keďže už oficiálne nie sú signatárom dohody.



Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA podpísali v roku 2015 vo Viedni s Iránom tzv. jadrovú dohodu, ktorá zaviazala Teherán, aby výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií výrazne obmedzil svoje jadrové kapacity. Bývalý americký prezident Donald Trump však od dohody v roku 2018 odstúpil a opätovne uvalil na Irán tvrdé sankcie. Teherán odvtedy tiež upustil od plnenia mnohých záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody vrátane kľúčovej oblasti obohacovania uránu.