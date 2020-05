Jadrové veľmoci utratili minulý rok na svoje zbrane 67,5 miliardy eur

Londýn 14. mája (TASR) - Deväť štátov, ktoré disponujú jadrovými zbraňami, minulý rok vynaložilo celkovo 73 miliárd dolárov (67,5 miliardy eur) na ich údržbu či modernizáciu. Uvádza to nová správa Medzinárodnej kampane za zákaz jadrových zbraní (ICAN), o ktorej v stredu napísal britský denník The Guardian.



Najvyššie výdavky (32,7 miliardy eur) mali minulý rok Spojené štáty, ktoré minuli takmer toľko ako zvyšných osem krajín dokopy.



Výdavky na jadrové zbrane boli najvyššie od konca studenej vojny. ICAN argumentuje, že pandémia koronavírusu zvýrazňuje zbytočnosť pretekov v zbrojení. Oproti roku 2018 sa tieto výdavky zvýšili o desať percent.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa za uplynulé štyri roky zintenzívnila modernizáciu amerického jadrového arzenálu a pracuje aj na vývoji nových rakiet.



"Dnes je viac ako kedykoľvek predtým jasné, že jadrové zbrane neposkytujú bezpečnosť pre svet v čase celosvetovej pandémie a dokonca ju neposkytujú ani pre deväť štátov, ktoré nimi disponujú. Najmä pre tie, ktoré majú zreteľné nedostatky zdravotníckeho materiálu a preťažený zdravotnícky personál," uviedla hlavná autorka správy Alicia Sandersová-Zakrová.



Správa prichádza deväť mesiacov pred vypršaním poslednej významnej zmluvy o limitovaní počtu jadrových zbraní - New START. Tá vyprší o deväť mesiacov, pričom nie je jasné, či ju nahradí iná.



Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že Moskva je pripravená platnosť tejto zmluvy predĺžiť, ale sťažoval sa na neochotu Washingtonu patrične sa angažovať v tejto záležitosti. Americkí predstavitelia tvrdia, že nová zmluva START by sa mala po vypršaní svojej lehoty zrušiť a nahradiť niečím iným.



Rusko, ktoré takisto oznámilo modernizáciu svojho arzenálu, minulo v roku 2019 na jadrové zbrane 7,85 miliardy eur. Čína, ktorá má podstatne menej jadrových zbraní ako Rusko a USA, vynaložila 9,6 miliardy eur.



Atómovými zbraňami disponujú podľa ICAN okrem Spojených štátov, Ruska a Číny aj Francúzsko, India, Izrael, Severná Kórea, Pakistan a Spojené kráľovstvo.