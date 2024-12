Jadrovú elektráreň Beznau vo Švajčiarsku odstavia v roku 2033

Ženeva 5. decembra (TASR) - Švajčiarska jadrová elektráreň Beznau bude fungovať do roku 2033, oznámil vo štvrtok jej prevádzkovateľ. Podľa environmentalistov by sa jedna z najstarších jadrových elektrární mala odstaviť "okamžite". TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Energetická spoločnosť Axpo vo vyhlásení uviedla, že sa rozhodla "zabezpečiť prevádzku jadrovej elektrárne Beznau do roku 2033". Začala fungovať v roku 1969 a definitívne odstavená bude po 64 rokoch v prevádzke.



Švajčiarsko nemá stanovenú maximálnu životnosť svojich jadrových elektrární. Momentálne má v prevádzke štyri, ktoré zabezpečujú približne tretinu celkovej výroby elektrickej energie v krajine. V prevádzke môžu byť dovtedy, kým budú považované za bezpečné.



Spoločnosť Axpo uviedla, že pred určením termínu ukončenia prevádzky jadrovej elektrárne Beznau vykonala jej "komplexné zhodnotenie" a že "bezpečnosť bola najvyššou prioritou pri všetkých zváženiach". Jeden z dvoch blokov zotrvá v rozvodnej sieti do roku 2032 a druhý do roku 2033, pričom spoločnosť plánuje investovať do elektrárne ďalších 350 miliónov švajčiarskych frankov (zhruba 376 miliónov eur).



Švajčiarska energetická nadácia (SES) uviedla, že stanovenie konečného termínu je "logické" po tom, ako švajčiarski voliči v júni schválili zákon o urýchlení rozvoja obnoviteľných zdrojov energie v rámci úsilia o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.



Strana zelených označila plánované odstavenie jadrovej elektrárne za "dôležitý krok k definitívnemu odchodu Švajčiarska z jadrovej energetiky". Švajčiari schválili postupné ukončenie využívania jadrovej energie v roku 2017 v referende o zákaze výstavby nových zariadení.



Greenpeace, medzinárodná organizácia na ochranu životného prostredia, ktorá dlhodobo vyzýva spoločnosť Axpo, aby urýchlene odstavila dva reaktory v Beznau, štvrtkové oznámenie spoločnosti odsúdila.



Varovala, že udržiavanie starnúceho zariadenia v prevádzke je nebezpečné, a trvá na tom, že rastúca výroba energie z obnoviteľných zdrojov spôsobila, že produkcia v Beznau sa stala medzičasom "zbytočnou". "Beznau musí byť okamžite odstavená," uviedla Greenpeace.