Jadrový inštitút v Južnej Kórei sa stal terčom hackerského útoku

Soul 18. júna (TASR) - Juhokórejské ministerstvo pre vedu vyšetruje potenciálny zásah do počítačových systémov štátneho ústavu pre jadrový výskum. Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo v máji došlo k narušeniu jeho vnútornej počítačovej siete, informovala v piatok agentúra Jonhap.



Nemenovaný úradník ministerstva spresnil, že počítačová sieť Kórejského inštitútu pre výskum atómovej energie bola medzi 14. a 31. májom narušená niekoľkokrát.



Ministerstvo dodalo, že inštitút odvtedy prijal sériu bezpečnostných opatrení, napríklad odstavil svoju virtuálnu súkromnú sieť (VPN) a zablokoval adresy internetového protokolu útočníka.



Poslanec Ha Tchä-kchunga z hlavnej opozičnej strany Sila ľudu vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook napísal, že kybernetický útok zo 14. mája uskutočnila hackerská skupina, ktorá je podozrivá z napojenia na severokórejskú tajnú službu.



Ministerstvo vedy vo svojom vyhlásení uviedlo, že v súčasnosti skúma rozsah incidentu a zdroj útoku.



Poslanec však tvrdí, že inštitút sa spočiatku snažil utajiť, že došlo k počítačovému útoku.



V reakcii na jeho vyhlásenia následne inštitút pripustil prienik do svojej počítačovej siete, naznačil však, že jeho vyšetrovanie ešte nebolo ukončené. Inštitút poznamenal, že útočníkov zatiaľ neidentifikovali a nie je možné stanoviť, či došlo k odcudzeniu nejakých údajov.



Úradník juhokórejského ministerstva pre vedu a informačné a komunikačné technológie uviedol, že jeho úrad zapojený do vyšetrovania nenašiel zatiaľ nijaké dôkazy o účasti Pchjongjangu.



Agentúra Jonhap vo svojej správe pripomenula, že rovnaká skupina mohla byť minulý rok za kybernetickým útokom na britskú farmaceutickú spoločnosť AstraZeneca, ktorá v spolupráci s Oxfordskou univerzitou vyvinula jednu z vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2.