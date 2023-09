M. Jagger: Výnosy z tvorby The Rolling Stones by mohli ísť na charitu

Londýn 28. septembra (TASR) - Výnosy z tvorby britskej rockovej skupiny The Rolling Stones by mohli ísť na charitatívne účely, navrhol frontman tejto formácie Mick Jagger. TASR informáciu prevzala zo stredajšej správy stanice Sky News.



Sir Mick sa takto vyjadril pred avizovaným vydaním prvého štúdiového albumu s pôvodným materiálom svojej skupiny za uplynulé takmer dve desaťročia; platňa vyjde v októbri.



V rozhovore pre denník The Wall Street Journal sa Jagger vyjadril k možnému predaju "spätného katalógu" skupiny z obdobia po roku 1971 a naznačil, že tržby z neho by mohli byť venované charite, a to s cieľom "urobiť možno niečo dobré vo svete".



Hoci ešte neboli prijaté žiadne konkrétne rozhodnutia, spätný katalóg tejto úspešnej londýnskej skupiny by pravdepodobne priniesol obrovské sumy peňazí. "Moje deti nepotrebujú 500 miliónov dolárov na to, aby si žili dobre, no tak," vyhlásil spevák.



Jagger má osem detí - naposledy sa stal otcom koncom roku 2016, keď mu porodila syna baletka Melanie Hamricková.



Rané diela skupiny The Rolling Stones vlastní iné hudobné vydavateľstvo. Vlastníctvo celoživotného katalógu interpretov je vo svete online streamovania "veľkou témou".



V uplynulých rokoch predali práva na svoje diela viaceré hudobné hviezdy vrátane Brucea Springsteena, Paula Simona a Stinga.



Skupina The Rolling Stones vydá 20. októbra svoj nový album "Hackney Diamonds", na ktorom sa podieľali aj Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John alebo Lady Gaga.



Mick Jagger (80), Keith Richards (79) a Ronnie Wood (76) predstavili svoj nový hudobný počin 6. septembra počas rozhovoru s americkým moderátorom Jimmym Fallonom.



Skupina vznikla začiatkom 60. rokov. V roku 1989 boli The Rolling Stones uvedení do Rockandrollovej siene slávy.



Skupina vlani absolvovala európske turné s názvom Sixty, ktorým oslávila 60. výročie svojej existencie. Slovenskí fanúšikovia ju mali najbližšie 15. júla 2022 vo Viedni.