Jagodov portrét za Navaľným vyvolal kritické reakcie

Moskva 19. januára (TASR) - Komentátori ruských médií, blogeri i bežní používatelia internetu v Rusku kriticky komentujú snímky zhotovené na policajnej stanici v meste Chimki, kde sa v pondelok konalo výjazdné zasadnutie súdu, ktorý na 30 dní vzal do väzby opozičného politika Alexeja Navaľného. Na stene, pri ktorej Navaľnyj počas pojednávania sedel, sa totiž nachádzal informačný panel s portrétovou fotografiou Genricha Jagodu.



Jagoda bol obávaným šéfom šéf sovietskej tajnej polície NKVD a jedným zo zakladateľov smutne známeho systému sovietskych pracovných táborov - gulagov. V roku 1938 bol zastrelený pre údajnú prípravu pokusu o atentát na vtedajšieho sovietskeho vodcu Josifa Stalina.



Kým radoví používatelia internetu to komentovali skôr ako "symbolické", "typické" a súd s Navaľným označujú "za cirkus" či "peklo", komentátori si skôr kladú otázku, či to už nie je príliš.



Ľudskoprávna organizácia Memorial vo svojom tvíte napísala, že do záberu za Navaľným sa už nedostali portréty iných obávaných šéfov sovietskej tajnej polície Felixa Dzeržinského, Nikolaja Ježova či Lavrentija Beriju. Kladie si otázku, či tam tieto fotografie "boli zavesené pre túto osobitnú príležitosť ako povzbudenie, aby sa sudcovia Navaľného menej báli, alebo či tam azda visia vždy".



Novinár Leonid Parfionov sa napr. pozastavil nad tým, že tabule s Jagodom sú zrejme teraz "typickým dizajnom" policajných oddelení. Poznamenal, že aj prezident Vladimir Putin i ďalší vplyvní vládni úradníci vzišli zo štruktúr, ktoré nahradili niekdajšiu NKVD. Parfionov pripomenul, že Jagodove portréty v oddeleniach milície a polície od roku 1936 neviseli, preto aj varuje "pred samovražednou devastáciou v hlavách, lebo Matička Rus neprežije druhé popretie spravodlivosti na Jagodov štýl".



Historička Tamara Ejdeľmanová zasa Jagodu označila "za krvavé monštrum s narušenou psychikou, dokonca aj v porovnaní s inými stalinskými katmi". Pripomenula, že Jagodovi príbuzní sa ho dvakrát pokúsili rehabilitovať - v rokoch 1966 a 2015. Oba razy boli ich žiadosti odmietnuté. "A teraz, v roku 2021, sa na pozadí fotografie Genricha Grigorijeviča Jagodu odohrala mizerná paródia na súdny proces s Alexejom Navaľným".



Bývalý poslanec Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, Arkadij Jankovskij vo svojom blogu na webe rozhlasovej stanice Echo Moskvy napísal, že Jagodov portrét v služobnej miestnosti polície má byť zrejme nástrojom vizuálnej agitácie pre zamestnancov policajného oddelenia, ale "na druhej strane je nepochybne zjavným symbolom našej doby".



"Toto je portrét režimu Vladimira Putina, systému moci, ktorý sa v krátkom historickom čase zmenil z gangu chráneného Lubiankou (sídlom KGB, neskôr FSB) na voluntaristicko-represívnu kolaboráciu medzinárodných zločincov opierajúcu sa o silu hydry tajných služieb štátu," napísal Jankovskij.



Spravodajský portál Meduza.io zasa upozornil na to, že v pondelok, keď sa konalo súdne pojednávanie s Navaľným, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bez vysvetlenia zrušil obvyklú tlačovú konferenciu.