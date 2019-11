Jakeša a Štrougala obvinili v súvislosti so streľbou na hraniciach

Praha 26. novembra (TASR) - Česká polícia začala trestné stíhanie voči bývalým komunistickým politikom Milošovi Jakešovi, Lubomírovi Štrougalovi a Vratislavovi Vajnarovi v súvislosti so streľbou do ľudí pri ochrane hraníc. Informoval o tom v utorok spravodajský server Novinky.cz.



Trojicu bývalých komunistických funkcionárov obvinili zo zneužitia právomoci kvôli používaniu strelných zbraní na hraniciach bývalého Československa.



Miloš Jakeš bol podľa vyšetrovateľov zodpovedný za streľbu do ľudí na hraniciach z titulu svojej funkcie generálneho tajomníka Komunistickej strany Československa (1987-89). Lubomír Štrougal dlhé roky pôsobil ako predseda československej vlády (1970-88) a Vratislav Vajnar zastával funkciu ministra vnútra (1983-88).



Trestné stíhanie voči nim začal policajný Úrad dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu (ÚDV). Vyšetrovatelia ich vinia zo zodpovednosti za smrť alebo fyzickú ujmu viacerých ľudí, ktorí sa snažili prekročiť hranice komunistického Československa. Podľa polície funkcionári o streľbe na hraniciach vedeli, ale nepodnikli nič, aby jej zabránili.