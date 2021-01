Jakutský šaman je opäť v psychiatrickej liečebni, priviezla ho polícia

Moskva 29. januára (TASR) - Jakutského šamana, ktorý sa už niekoľkokrát pokúsil o peší pochod do Moskvy s cieľom "vyhnať prezidenta Vladimira Putina z Kremľa", opäť násilne previezli do psychiatrickej liečebne. Informovala o tom v piatok rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Podľa Alexeja Prianišnikova, právneho koordinátora proopozičnej skupiny Otvorené Rusko, sa 52-ročný šaman Alexandr Gabyšev nachádza v psychiatrickej liečebni v Jakutsku. Tamojší súd posudzuje žiadosť úradov, ktoré v jeho prípade žiadajú nariadiť ústavnú liečbu.



Agentúra AFP v piatok informovala, že Gabyšev podľa ústavu pre duševne chorých počas svojej poslednej decembrovej kontroly na klinike uviedol, že "kategoricky odmieta byť liečený", hoci že podmienky jeho prepustenia, stanovené vlani v lete, vyžadovali užívanie liekov a pravidelné kontroly.



Vo vyhlásení kliniky sa uvádza, že Gabyšev neprišiel na svoju ďalšiu kontrolu naplánovanú na polovicu januára. Lekári sa preto podľa ruských médií obrátili na políciu a žiadali, aby "zaistila bezpečné podmienky pre prístup k hospitalizovanej osobe a jej vyšetrenie".



Právnik Prianišnikov uviedol, že Gabyšev policajtov do svojho domu nepustil, preto vylomili dvere. Po policajnej akcii sa v šamanovom dome podľa neho našli porozhadzované veci a na podlahe bolo veľa červených škvŕn, ktoré vyzerali ako krv.



V súčasnosti je Gabyšev v psychiatrickej liečebni pod dohľadom lekárov.



Prianišnikov pripustil, že načasovanie toto kroku môže súvisieť s protestmi z minulého víkendu, ktoré sa v rôznych mestách Ruska konali na podporu uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného.



Opakovaný nútený pobyt Gabyševa v psychiatrickej liečebni mnohí kritici prirovnávajú k zaužívanej praxi zo sovietskej éry, ktorá túto metódu používala na potlačenie nesúhlasu.



Začiatkom januára šaman oznámil svoje plány na nové ťaženie na Moskvu s tým, že tentoraz sa na cestu vydá na bielom koni. Začiatok cesty naplánoval na marec tohto roku. Gabyšev chce koňmo vyraziť z mesta Jakutsk, hlavná skupina dobrovoľníkov a jeho podporovateľov presúvajúcich sa autami sa k nemu pripojí v Irkutsku. Šaman vyslovil očakávanie, že takto budú napredovať rýchlo.



Gabyšev sa na jar 2019 vydal na peší pochod z Jakutska do Moskvy, aby tam vykonal obrad "vyhnania Putina", pretože mu "boh povedal, že Putin nie je človek, ale démon" a prikázal mu, aby ho "vyhnal". Po ceste ho však policajti zadržali a následne poslali na psychiatrické vyšetrenie. Bolo voči nemu vznesených aj niekoľko obvinení.



Napriek perzekúciám ohlásil Gabyšev v decembri 2019 druhý pokus o pochod na Moskvu - zadržali ho takmer okamžite, pričom dostal aj pokutu za neuposlúchnutie policajtov.



Gabyšev si naplánoval aj tretí pokus, najskôr v marci a potom v lete minulého roka. Tiež ho chcel absolvovať na koni. Vlani v máji ho však hospitalizovali v psychiatrickej liečebni, kde strávil asi dva mesiace.



Šamani na Sibíri po celé storočia pôsobili ako liečitelia a veštci. Počas sovietskej éry boli tvrdo potláčaní. V odľahlých častiach Sibíri sa postupne znovu dostávajú do popredia.