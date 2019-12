Jakutský šaman sa opäť vydal na pochod do Moskvy. Chce vyhnať Putina

Moskva 9. decembra (TASR) - Jakutský šaman Alexander Gabyšev sa opäť vydal pešo do Moskvy, aby "vyhnal" ruského prezidenta Vladimira Putina a obnovil "vládu ľudu". S odvolaním sa na právnika Alexeja Prianišnikova o tom v pondelok informoval spravodajský portál Novaja gazeta.



Prianišnikov uviedol, že v súvislosti so šamanovým putovaním opäť "očakávame provokatívne kroky orgánov činných v trestnom konaní" a "sme pripravení poskytnúť (šamanovi) právnu pomoc".



Informoval tiež, že súdny rozkaz, že šaman nesmie opustiť miesto trvalého bydliska, prestalo platiť v októbri, keďže po zadržaní a vyšetrovaní voči nemu nebolo vznesené nijaké obvinenie.



Gabyšev už predtým hovoril o svojich plánoch vydať sa znova na pochod do Moskvy, pričom zdôraznil, že jeho akcia mala a bude mať výlučne pokojný charakter.



Trestné konanie voči svojej osobe a pokus vyšetrovateľa tajnej služby FSB poslať ho na povinné psychiatrické liečenie označil za "návrat represívnej medicíny používanej na sklonku existencie ZSSR".



Na prvý pochod z Jakutska do Moskvy sa Gabyšev vydal v marci tohto roku. Až do svojho zadržania políciou, ku ktorému došlo 19. septembra na pomedzí Buriatskej republiky a Irkutskej oblasti, prekonal Gabyšev asi 3000 kilometrov.



Deň po zadržaní ho previezli do Jakutskej republiky, kde ho potom vyšetrovali pre podozrenie z výziev na páchanie násilia voči prezidentovi Putinovi.



Šamanovi prívrženci následne oznámili zánik svojho združenia, pričom tvrdili, že orgány činné v trestnom konaní sa im vyhrážali obvinením z extrémizmu.



Šamanovi právnici deklarovali, že po príchode do Jakutska vyšetrovateľ FSB pod hrozbou vzatia do väzby donútil ich mandanta, aby nahral video, v ktorom prejavil pokánie, a súhlasil s psychologickým a psychiatrickým vyšetrením, ktoré však neskôr odmietol absolvovať. Vyšetrovateľ následne tvrdil, že psychiatrickou expertízou bol Gabyšev uznaný za nepríčetného.



Ako upozornila Novaja gazeta, toto konštatovanie sa však napokon vôbec neobjavilo v policajnej správe o vyšetrovaní.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International označila Gabyševa za väzňa svedomia a reakciu ruských úradov za "grotesknú".



Riaditeľka Amnesty pre Rusko Natalia Zviaginová sa v tejto súvislosti pýtala, či sa ruské vedenie "skutočne sa bojí magických síl?"



Spravodajský magazín Foreign Policy však vo svojom článku uviedol, že reakcia bezpečnostných zložiek a úradov "sa zdá byť primeranejšia, ak rozumiete Putinovým voličom".



Magazín vysvetlil, že pre "mnohých vidieckych Rusov je šaman dôveryhodnejší ako tisíce ľudí, ktorí sa (počas leta) zmobilizovali na zhromaždeniach v Moskve (za spravodlivé voľby). A Kremeľ to dokonale chápe."



Magazín dodal, že 86 percent ruských voličov, medzi ktorými sú aj Putinovi priaznivci, žije mimo prozápadne ladených miest a mnohí z nich stále hlboko veria v to, čo stelesňuje Gabyšev. V odľahlejších častiach Ruska je podľa magazínu stále bežné, že ľudia platia šamanom alebo ľuďom s podobnými "schopnosťami", aby im pomohli nájsť lásku svojho života, dosiahnuť dobrú úrodu, či získať viac peňazí či šťastia.



Podľa niektorých odhadov je v Rusku viac ako 1000 šamanov, a tí v roku 2018 zvolili spomedzi seba "najvyššieho šamana" a vyzvali, aby ich praktiky boli v Rusku oficiálnym uznávaným náboženstvom.



Šamanizmus bol pre Rusov vždy osobitnou fascináciou a štúdie ukázali, že dve tretiny žien v Rusku počas svojho života vyhľadali šamana či veštca alebo vešticu.