Jamajka chce byť republikou, referendum by mohla zorganizovať už o rok

Londýn 4. mája (TASR) - Korunovácia britského kráľa Karola III. urýchlila plány Jamajky stať sa republikou. Referendum by sa mohlo konať už v roku 2024. V rozhovore pre stanicu Sky News to vo štvrtok uviedla jamajská ministerka pre právne a ústavné záležitosti Marlene Malahoová Forteová, píše TASR.



Znamená to, že Jamajka by mohla budúci rok získať nezávislosť od britskej monarchie a mať vlastného prezidenta.



Oslavu korunovácie kráľa považuje ministerka za záležitosť Spojeného kráľovstva. "Jamajka sa snaží napísať novú ústavu... ktorá preruší vzťahy s panovníkom ako našou hlavou štátu," uviedla.



"Nastal čas. Jamajka v rukách Jamajky... Moja vláda hovorí, že to musíme urobiť teraz... Prišiel čas rozlúčiť sa," pokračovala.



Malahoová Forteová verí, že návrh zákona, ktorý by mal byť predložený parlamentu, predstaví ešte v priebehu mája. Schvaľovanie zákona môže trvať až deväť mesiacov, následne by ho museli ľudia schváliť v referende.



"Mnohí Jamajčania cítili vrúcnu náklonnosť ku kráľovnej Alžbete II. a stotožňovali sa s ňou. Keď sa Jamajka stala nezávislou, kráľovná už vládla. S kráľom Karolom III. sa však nestotožňujú. Je pre nich cudzí," vysvetlila Malahoová Forteová.



Povedala, že túžba jamajského národa po sebaurčení a inej forme vlády bola čiastočne ovplyvnená aj "internými problémami" kráľovskej rodiny. Verejnú mienku na Jamajke však podľa nej ovplyvňujú aj "politické rozhodnutia prijaté vo štyri a pol tisíc míľ vzdialenej Británii".



"Rozlúčime sa s formou vlády, ktorá je spojená s bolestivou minulosťou kolonializmu a transatlantického obchodu s otrokmi," dodala ministerka.



Podľa Národnej knižnice Jamajky bolo počas transatlantického obchodu s otrokmi zajatých a násilne poslaných na Jamajku približne 600.000 Afričanov, čím sa Británia stala jedným z najväčších obchodníkov s otrokmi v Atlantiku v 18. storočí.



Jamajka je členskou krajinou Britského Spoločenstva národov (Commonwealthu) a britského kráľa Karola III. uznáva ako hlavu štátu.