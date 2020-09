Jamajka: Vo voľbách do dolnej komory parlamentu zvíťazila strana JLP

Kingston 4. septembra (TASR) - Jamajský premiér Andrew Holness zaznamenal podľa predbežných výsledkov so svojou Jamajskou stranou práce (JLP) vo štvrtkových predčasných voľbách do Snemovne reprezentantov (dolnej komory parlamentu) drvivé víťazstvo.



Informovala o tom v piatok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Podľa ústrednej volebnej komisie JLP získala 49 zo 63 kresiel. Ľudová národná strana (PNP) opozičného lídra Petra Phillipsa obsadí 14 kresiel. Svoj hlas mohlo odovzdať 1,9 milióna oprávnených voličov. Volebná účasť dosiahla 37 percent.



Holness strávi v premiérskom úrade ďalšie päťročné funkčné obdobie. "Považujem za nevyhnutné usilovať sa získať nový mandát od ľudu," uviedol premiér pre denník The Gleaner v prvej polovici augusta pred oznámením termínu predčasných volieb.



Jamajský parlament pozostáva z troch častí - Koruny (generálny guvernér Jamajky zastupujúci kráľovnú Alžbetu II., ktorá je oficiálnou hlavou štátu), vymenúvaného Senátu (hornej komory) a priamo volenej Snemovne reprezentantov.



Voľby sa vzhľadom na koronavírusovú pandémiu konali za sprísnených bezpečnostných opatrení. Zdravotnícke úrady na tomto karibskom ostrove zaznamenali dosiaľ približne 3000 prípadov nákazy a takmer 30 súvisiacich úmrtí.



Počínanie Holnessovej vlády bolo v súvislosti s riešením pandemickej situácie všeobecne vnímané ako dobré - vrátane rýchleho uzatvorenia hraníc v marci. Kabinet tiež získal uznanie za svoju ekonomickú politiku a zníženie nezamestnanosti na historické minimum, vyplýva z údajov Svetovej banky. Opozícia však kritizuje Holnessovu vládu za korupciu a vysokú kriminalitu jamajskej spoločnosti.