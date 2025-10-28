< sekcia Zahraničie
Jamajku zasiahol jeden z najsilnejších hurikánov vôbec
Hurikán má už na svojom konte najmenej sedem úmrtí: tri na Jamajke ešte pred svojím príchodom, tri na Haiti a jedno v Dominikánskej republike.
Autor TASR
Kingston 28. októbra (TASR) - Jamajku v utorok podvečer (SEČ) plnou silou zasiahol hurikán Melissa sprevádzaný silným vetrom a prívalovými dažďami. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov a vôbec najsilnejší, aký kedy postihol túto ostrovnú krajinu v Karibiku, kde hrozia katastrofálne povodne, píše TASR.
Americké Národné stredisko pre hurikány (NHC) uviedlo, že na Jamajke možno očakávať ničivé záplavy, zosuvy pôdy a silný vietor, ktoré spôsobia značné škody na infraštruktúre, výpadky elektriny a komunikácií. NHC zároveň varovalo obyvateľov pobrežia, že počas dňa by sa mohli vyskytnúť nebezpečné vlny.
Aj jamajský premiér Andrew Holness varoval pred rizikom veľkých škôd najmä na západe krajiny. „Nemyslím si, že by (náporu vetra a povodniam) odolal jediný objekt infraštruktúry v tomto regióne,“ povedal v rozhovore pre televíziu CNN a vyzval obyvateľov, aby sa z najviac ohrozených oblastí evakuovali. Úrady uzavreli prístavy i medzinárodné letisko.
Červený kríž v utorok ráno upozornil, že prírodnou katastrofou by na Jamajke „mohlo by byť postihnutých najmenej 1,5 milióna ľudí“.
NHC odporučilo obozretnosť aj na Haiti a v Dominikánskej republike, kde sa do polovice tohto týždňa očakávajú tiež prívalové povodne a rozsiahle zosuvy pôdy. Ohrozená je takisto Kuba, ako aj Bahamy a ostrovy Turks a Caicos - zámorské územie Spojeného kráľovstva -, kde NHC predpokladá prudké dažde a na mori veľké vlny. Bermudy by mala Melissa zasiahnuť koncom tohto týždňa.
Melissa je hurikánom na piatom - najvyššom - stupni na Saffir-Simpsonovej stupnici.
