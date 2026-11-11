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James Blunt predstavuje nový album Airplane Mode
Pri príprave dvanástich nových piesní stavil Blunt na úplne iný postup ako predtým.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Britský pesničkár James Blunt vydáva svoj ôsmy radový album nazvaný Airplane Mode. Novinka vychádza len pár dní po tom, čo autor hitov You‘re Beautiful alebo Goodbye My Lover zažiaril v populárnej televíznej súťaži The Celebrity Traitors, kde skončil na treťom mieste. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Pri príprave dvanástich nových piesní stavil Blunt na úplne iný postup ako predtým. Namiesto zdĺhavého vrstvenia stôp v štúdiu zvolal svoju koncertnú kapelu do Pig Music Studios v Banbury a natočili materiál spoločne naživo. Ako sám hovorí, vďaka tomu mal zvuk platne úplne vo svojich rukách a piesne znejú presne tak, ako ich od začiatku vnímal. Z nahrávky je cítiť inšpirácia britskou gitarovou scénou deväťdesiatych rokov, ktorú Blunt prirodzene mieša so svojimi typickými melodickými refrénmi a osobnými textami.
Medzi kľúčové položky patrí videosingel Circles, ktorý atmosférou pripomína jeho debutové obdobie, chytľavá Oh Daisy, naliehavá výpoveď Weight Of It All alebo surovo úprimná Modern Love. Celý album pôsobí ako návrat k tvorivej slobode a prirodzenosti, ktorú muzikant podľa svojich slov na čas stratil a znova ju objavil práve pri spoločnom hraní s kapelou.
Nový materiál predstaví James Blunt na jar 2027 v rámci veľkého európskeho turné. Chýbať nebude ani pražská zastávka v O2 Universum, kde vystúpi 5. marca.
Pri príprave dvanástich nových piesní stavil Blunt na úplne iný postup ako predtým. Namiesto zdĺhavého vrstvenia stôp v štúdiu zvolal svoju koncertnú kapelu do Pig Music Studios v Banbury a natočili materiál spoločne naživo. Ako sám hovorí, vďaka tomu mal zvuk platne úplne vo svojich rukách a piesne znejú presne tak, ako ich od začiatku vnímal. Z nahrávky je cítiť inšpirácia britskou gitarovou scénou deväťdesiatych rokov, ktorú Blunt prirodzene mieša so svojimi typickými melodickými refrénmi a osobnými textami.
Medzi kľúčové položky patrí videosingel Circles, ktorý atmosférou pripomína jeho debutové obdobie, chytľavá Oh Daisy, naliehavá výpoveď Weight Of It All alebo surovo úprimná Modern Love. Celý album pôsobí ako návrat k tvorivej slobode a prirodzenosti, ktorú muzikant podľa svojich slov na čas stratil a znova ju objavil práve pri spoločnom hraní s kapelou.
Nový materiál predstaví James Blunt na jar 2027 v rámci veľkého európskeho turné. Chýbať nebude ani pražská zastávka v O2 Universum, kde vystúpi 5. marca.