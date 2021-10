Ján Pavol I. sa môže stať blahorečeným, termín určí pápež

Vatikán 13. októbra (TASR) - Pápež František odobril dekrét uznávajúci zázrak pripisovaný príhovoru zosnulého pápeža Jána Pavla I. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters, podľa ktorej sa tak otvára cesta k vyhláseniu tohto pápeža za blahoslaveného i k jeho možnému svätorečeniu.



Podľa webu Vatican News pápež František v stredu prijal na audiencii kardinála Marcella Semerara, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, a poveril jeho dikastérium vyhlásením dekrétu o uznaní zázraku pripisovaného príhovoru Albina Lucianiho - pápeža Jána Pavla I.



Po schválení dekrétu o zázraku už len pápež František stanoví dátum beatifikácie Jána Pavla I.



Ján Pavol I. bol 26. augusta 1978 zvolený za nástupcu pápeža Pavla VI. Zomrel nečakane vo veku 65 rokov 28. septembra 1978. Jeho nástupcom sa 16. októbra stal Ján Pavol II., čím sa rok 1978 zapísal do dejín cirkvi ako "rok troch pápežov", poznamenal Reuters.



Neočakávaná smrť Jána Pavla I. vyvolala najrôznejšie teórie o komplote, ktoré však nedávno vyvrátilo bádanie vicepostulátorky beatifikačného procesu Stefanie Falascovej, dodal web Vatican News.



Za niekoľko týždňov svojho pontifikátu - trval iba 33 dní - sa Ján Pavol I. zapísal do sŕdc miliónov ľudí pre svoju jednoduchosť, slová na obranu najmenších, láskavý úsmev, neformálne vystupovanie a pokoru, dodal Reuters.



Je o ňom známe, že ako prvý pápež prestal používať plurál majestátu a v prvých dňoch svojho pontifikátu odmietol dokonca používať aj trón na vyvýšenom pódiu - svoj názor zmenil až na naliehanie svojich spolupracovníkov a keď si uvedomil, že ľudia, ktorí nie sú v prvých radoch, majú problém ho vidieť.



Podľa vatikánskych médií zázrakom, ktorý sa udial na príhovor Jána Pavla I., bolo údajne nevysvetliteľné uzdravenie 11-ročného dievčaťa v Buenos Aires.



Dievča trpelo závažnou mozgovou dysfunkciou a uzdravilo sa v čase, keď jej klinický stav podľa lekárov nedával žiadnu nádej na záchranu života.



Podľa učenia katolíckej cirkvi zázraky robí iba Boh, ale svätí, ktorí sú s Bohom v nebi, sa prihovárajú za ľudí, čo sa k nim modlia.



Nové dekréty Kongregácie pre svätorečenie, schválené v stredu pápežom Františkom, otvárajú cestu aj k ďalším trom beatifikáciám, a to kolumbijskej rehoľníčky a dvoch misionárov, ktorí bránili domorodé obyvateľstvo v Argentíne.