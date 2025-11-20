< sekcia Zahraničie
JANAF reaguje na tvrdenia MOL a Slovnaftu o zmenách v dohode
Slovnaft koncom októbra informoval o zadržaní 90.000 ton ropy chorvátskou spoločnosťou, ale JANAF obvinenia z porušovania zmlúv odmietol.
Autor TASR
Záhreb 20. novembra (TASR) - Spoločnosť JANAF ako prevádzkovateľ chorvátskeho ropovodu Adria vo štvrtok reagoval na tvrdenia spoločností MOL a Slovnaft o jednostranných zmenách ich dohody. TASR o tom píše podľa správy agentúry Hina.
Spoločnosti MOL a Slovnaft sa obrátili na Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž Európskej komisie a vyjadrili obavy, že praktiky spoločnosti JANAF zvyšujú riziká pre bezpečnosť dodávok súvisiace s chorvátskou časťou ropovodu Adria.
„Preprava ropy prebieha v súlade s harmonogramom prepravy, podmienkami uzavretej dohody, technickými podmienkami prístupu k prepravným kapacitám spoločnosti JANAF a štandardnou obchodnou praxou,“ uviedla spoločnosť JANAF vo vyhlásení.
„Zdôrazňujeme, že skutočné využitie skupinou MOL je výrazne nižšie ako zmluvné množstvá a štandardná obchodná prax pri preprave ropy ropovodmi a očakávame, že skupina MOL zvýši prevádzkové využitie kapacít ropovodov v súlade s dohodou,“ dodala spoločnosť JANAF.
V liste Európskej komisii spoločnosti MOL a Slovnaft uviedli, že prevádzkovateľ ropovodu Adria bude akceptovať iba ropu, ktorá už bola zakúpená a ktorej dodávka je naplánovaná, ak sa MOL a Slovnaft dohodnú na kúpe dodatočného objemu a jeho použití v systéme JANAF ako vytláčacia ropa.
Slovnaft koncom októbra informoval o zadržaní 90.000 ton ropy chorvátskou spoločnosťou, ale JANAF obvinenia z porušovania zmlúv odmietol.
Požiadavka prevádzkovateľa ropovodu Adria spoločnosť MOL prekvapila, pretože predtým nebola problémom v jej spolupráci s JANAF a nie je spomenutá v dohode. Okrem toho to môže byť v rozpore s podmienkami podpísanej dohody, uviedla spoločnosť MOL vo vyhlásení.
Chorvátsko sa veľmi ochotne zúčastní na konaní pred Komisiou a inými príslušnými európskymi orgánmi, keďže všetky argumenty týkajúce sa odvolania spoločností MOL a Slovnaft sú na jeho strane, uviedol vo štvrtok chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar.
