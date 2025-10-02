< sekcia Zahraničie
Jane Fondová oživuje skupinu na obranu slobody prejavu v USA
Medzi signatármi vyhlásenia o obnovení združenia sú Florence Pughová, Sean Penn, Billie Eilish, Pedro Pascal a stovky ďalších osobností.
Autor TASR
New York 2. októbra (TASR) - Americká herečka Jane Fondová oživila aktivistickú skupinu z obdobia studenej vojny, ktorú kedysi podporoval aj jej otec, držiteľ prestížnej filmovej ceny Oscar Henry Fonda, informovala v noci na štvrtok agentúra AP.
Fondová iniciovala vznik novej verzie Výboru za prvý dodatok, ktorý bol pôvodne založený v roku 1947 na protest proti vypočúvaniu filmárov obvinených z napojenia na komunizmus – ide o skupinu známu ako Hollywoodska desiatka.
Medzi signatármi vyhlásenia o obnovení združenia sú Florence Pughová, Sean Penn, Billie Eilish, Pedro Pascal a stovky ďalších osobností.
Vo vyhlásení signatári uvádzajú, že federálna vláda v USA sa opäť snaží umlčať kritikov v politike, médiách, justícii, akademickej obci aj v zábavnom priemysle. „Sloboda prejavu je neodňateľným právom každého Američana, bez ohľadu na politické presvedčenie,“ píše sa v dokumente.
Toto oznámenie prišlo krátko po suspendovaní moderátora Jimmyho Kimmela televíziou ABC za výroky po nedávnom atentáte na konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Medzi tými, čo žiadali Kimmelovo stiahnutie z vysielania, bol aj prezident USA Donald Trump.
Rodina Fondovcov je známa svojím aktivizmom: Jane Fondová vystupovala ostro voči vojne vo Vietname, Henry Fonda bol známym podporovateľov kandidátov Demokratickej strany vrátane neskoršieho prezidenta USA Johna F. Kennedyho.
Henry Fonda, ktorý zomrel v roku 1982, patril medzi pôvodných členov Hollywoodskej desiatky spolu s Humphreym Bogartom, Johnom Hustonom, Lucille Ballovou či Frankom Sinatrom. Skupina mala len krátke trvanie; viacerí jej členovia čelili obvineniam zo sympatií ku komunizmu a scenárista Dalton Trumbo i ďalší boli väznení a neskôr zaradení na čiernu listinu filmového priemyslu.
Fondová iniciovala vznik novej verzie Výboru za prvý dodatok, ktorý bol pôvodne založený v roku 1947 na protest proti vypočúvaniu filmárov obvinených z napojenia na komunizmus – ide o skupinu známu ako Hollywoodska desiatka.
Medzi signatármi vyhlásenia o obnovení združenia sú Florence Pughová, Sean Penn, Billie Eilish, Pedro Pascal a stovky ďalších osobností.
Vo vyhlásení signatári uvádzajú, že federálna vláda v USA sa opäť snaží umlčať kritikov v politike, médiách, justícii, akademickej obci aj v zábavnom priemysle. „Sloboda prejavu je neodňateľným právom každého Američana, bez ohľadu na politické presvedčenie,“ píše sa v dokumente.
Toto oznámenie prišlo krátko po suspendovaní moderátora Jimmyho Kimmela televíziou ABC za výroky po nedávnom atentáte na konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Medzi tými, čo žiadali Kimmelovo stiahnutie z vysielania, bol aj prezident USA Donald Trump.
Rodina Fondovcov je známa svojím aktivizmom: Jane Fondová vystupovala ostro voči vojne vo Vietname, Henry Fonda bol známym podporovateľov kandidátov Demokratickej strany vrátane neskoršieho prezidenta USA Johna F. Kennedyho.
Henry Fonda, ktorý zomrel v roku 1982, patril medzi pôvodných členov Hollywoodskej desiatky spolu s Humphreym Bogartom, Johnom Hustonom, Lucille Ballovou či Frankom Sinatrom. Skupina mala len krátke trvanie; viacerí jej členovia čelili obvineniam zo sympatií ku komunizmu a scenárista Dalton Trumbo i ďalší boli väznení a neskôr zaradení na čiernu listinu filmového priemyslu.