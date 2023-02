Fondová vyzvala ku prerušeniu vzťahov s fosílnymi firmami

Viedeň 15. februára (TASR) - Americká herečka a aktivistka Jane Fondová v stredu vyzvala Viedenskú štátnu operu, aby ukončila svoje partnerstvo so spoločnosťami vyrábajúcimi fosílne palivá. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Fondová (85) pricestovala do Viedne na pozvanie rakúskeho stavebného magnáta Richarda Lugnera, ktorý od roku 1992 financuje účasť VIP hostí na svetoznámom Plese vo Viedenskej opere.



"Tieto fosílne spoločnosti sú zločinecké, zabíjajú ľudí a planétu. To, čo sa snažia robiť, aby boli spoločensky prijateľné, je dávať peniaze múzeám a operám. To nesmieme dopustiť," povedala dvojnásobná držiteľka Oscara. Mrzí ju tiež, že sponzorom opery je rakúska petrochemická spoločnosť OMV.



Fondová povedala, že ľudia musia "počúvať mladých" a klimatických aktivistov, ktorí sa lepia na ulice a "snažia udržať našu myseľ sústredenú na túto krízu, ktorá môže znamenať koniec ľudskej civilizácie".



Napriek kritickým vyjadreniam sa Fondová hodlá zúčastniť na štvrtkovom Plese vo Viedenskej opere. Lugner jej totiž spolu s pozvaním ponúkol "veľa peňazí".



Tancovať na plese však neplánuje. "Mám umelé rameno, dva umelé boky, dve umelé kolená, som stará a môžem sa rozpadnúť," zavtipkovala.



Suma, ktorú Lugner platí svojim čestným hosťom za účasť, je prísne stráženým tajomstvom. Medzi nimi boli už celebrity ako Sophia Lorenová, Pamela Andersonová, Paris Hiltonová alebo Kim Kardashianová, píše AFP.



Fondová je známa protivojnovou aktivitou počas americko-vietnamskej vojny a je tiež otvorenou zástankyňou klimatických aktivít.



Britská Kráľovská opera v januári oznámila, že ukončila 33-ročnú sponzorskú zmluvu s energetickým gigantom BP.