< sekcia Zahraničie
Janet Jacksonová, najúspešnejší súrodenec M. Jacksona, má 60 rokov
Sestra Michaela Jacksona prerazila ako 19-ročná platňou Control, z ktorej sa až 5 singlov dostalo do prvej desiatky amerického rebríčka.
Autor TASR
Gary 16. mája (TASR) - Janet Jacksonová je najmladšia členka slávnej hudobnej rodiny Jacksonovcov. Rodinný úspech premenila na vlastnú nezávislú kariéru v hudbe, televízii a filme, v 80. a 90. rokoch sa jej svojská a vyzretá verzia tanečného popu stala jedným z najväčších fenoménov éry a urobila z nej superstar. Americká speváčka bude mať v sobotu 16. mája 60 rokov.
Sestra Michaela Jacksona prerazila ako 19-ročná platňou Control, z ktorej sa až 5 singlov dostalo do prvej desiatky amerického rebríčka. Celkovo vydala 11 radových štúdiových kolekcií a najmä jej 7 albumových jednotiek sa podieľala na celkovo vyše 40-milónovom predaji jej hudby v USA. Podľa RIAA, teda asociácie združujúcej americký hudobný priemysel, umelkyňa celosvetovo rátajúc aj single, živé nahrávky a kompilácie predala vyše 100 miliónov nosičov.
Podľa hudobného a rebríčkového magazínu Billboard je Jacksonová tretia najvýznamnejšia speváčka všetkých čias, po Madonne a Mariah Careyovej. Poukazuje na päť albumov na čele americkej hitparády v sérii a tiež na na fakt, že aj 10 jej singlov sa dostalo na úplnú špicu a patrí tak do historickej desiatky, v ktorej je aj jej brat Michael.
Janet Jacksonová sa narodila sa 16. mája 1966 v Gary ako najmladšia z deviatich detí. Rodina vtedy ešte žila v robotníckom meste v Indiane, hoci piati z jej bratov už vytvorili skupinu The Jackson 5, ktorá sa čoskoro pridala k hviezdam vydavateľstva Motown a odštartovala Michaelovu cestu k mimoriadnej umeleckej sláve. Postupne sa do zábavného priemyslu zapojili všetky deti rodiny vrátane Janet. Ako dieťa však najprv účinkovala v televíznych seriáloch.
Hudobnú kariéru začala v 15 rokoch, najprv rovnomenným albumom (1982). Mal úspech, predalo sa z neho 250 tisíc kópií a dva single sa dostali do Billboard Hot100. Ďalšia platňa Dream Street rozvoj jej umeleckej dráhy nepriniesla, bola naopak ústupom z dobrej východiskovej pozície.
V bode skorého dospievania prejavila Janet svoju osobnosť, keď začala nielen sama písať piesne, ale dokázala sa na novom prístupe k tvorbe a spoluautorstve dohodnúť so známymi producentmi a tiež sa vymaniť z vplyvu rodiny. Jej spolupráca s Jimmym Jamom a Terrym Lewisom vyústila do vtedy nekonvenčného zvuku — funk, disko a rhythm and blues poňali modernejšie s dávkou hip hopu a extradávkou syntetizátorov a syntetizovaných bicích.
Prvým výsledkom bol album Control, ktorý sa považuje za bránu do sveta žánru swingbeat (new jack swing) a celosvetovo sa z neho predalo 10 miliónov kópií. Hoci jej otec Joseph Jackson ako manažér rodinného klanu trval na tom, aby sa nový album jeho dcéry nahrával v Los Angeles a aby naň mohol dohliadať, Jam a Lewis to odmietli. Celý album produkovali výlučne v ich vlastnom štúdiu v Minneapolise, ako zdôraznili - ďaleko od lesku, rozptyľovania Hollywoodu, bez hviezdnych manierov, osobných strážcov a zasahovania rodiny.
Janet Jacksonová sa presťahovala do Minnesoty a prerazila s kolekciou pesničiek i jej pozoruhodným poradím. Prvú časť tvoria úderné tancovačky s nekompromisným a sebavedomým zvukom i textami, predovšetkým Control, Nasty a What Have You Done for Me Lately. Až neskôr nasledujú roztopašnejšie a hebké kúsky na čele s dvoma záverečnými pomalými Let´s Wait Awhile a Funny How Time Flies. Album z roku 1986 priniesol 19-ročnej speváčke päť hitov v prvej desiatke US-rebríčka. Veselý, najdievčenskejší a najiskrivejší song When I Think od You sa stal jej prvým "number one" singlom.
V roku 1989 vydala album Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Obsahoval sedem hitov US top10, na čele s Escapade. Textami piesní sa spoločensky angažovala, venovala sa najmä témam rasizmu, drog, negramotnosti či hladu. Celosvetovo táto nahrávka zarobila predajom 12 miliónov kópií.
V 90. rokoch pokračovala v sérii úspechov ďalšími tromi jednotkovými albumami janet., The Velvet Rope a All for you. Album janet. obsahoval otvorenejšie a erotickejšie texty a singel That's the Way Love Goes jej priniesol prvú cenu Grammy Awards za najlepšiu R&B skladbu. V roku 1995 naspievala s Michaelom duet Scream a súrodenci sa tak podieľali na Grammy za najlepší hudobný videoklip.
Medzi platňami All for You a Damita Jo, ktorý sa v marci 2004 vyšplhal v USA už "iba" na druhé miesto, sa Janet Jacksonová stala centrom počas ohromného škandálu. Počas šou Super Bowlu mala vystúpenie s Justinom Timberlakom a v pasáži textu "do konca tejto piesne ťa vyzlečiem", jej americký spevák potiahol časť kostýmu. Pôvodný zámer bolo údajne strhnúť len vrchnú koženú vrstvu a odhaliť červenú čipkovanú podprsenku. Timberlake však strhol obe vrstvy, čím na malý okamih odhalil pravý prsník speváčky s ozdobným kovovým chráničom bradavky.
Incident videlo 140 miliónov divákov a mal pre oboch aktérov rozdielne následky. Zatiaľ čo Timberlakeova kariéra rástla, Jacksonová čelila masívnej kritike a istý čas bola na čiernej listine mnohých rádií a televízií (vrátane MTV). Siahla sa z verejného života, ale o dva roky nahrala album 20 Y.O., ktorý sa opäť dostal na 2. priečku Billboard Hot200. Hoci ďalšie dva albumy Discipline (2008) a Unbreakable (2015) nahrala už s iným produkčným tímom, opäť si podmanila rebríček a aj v ére strímovania predala státisíce kópií.
Janet Jacksonová sa okrem hudby venovala aj herectvu. Jej partnerský život je plný sklamaní. V roku 1984 sa vydala za speváka Jamesa DeBargea, no manželstvo bolo rýchlo anulované. Neskôr sa tajne vydala za mexického tanečníka a režiséra Reného Elizonda Jr., s ktorým mala silné ľúbostné puto a aj tvorivo spolupracoval na albume The Velvet Rope. Vyčerpávajúci životný štýl vzťahu (1991 -2003) neprial, ani manželstvu s katarským podnikateľom Wissamom Al Manom (2012 -2017), medzitým mala dlhoročný románik s americkým producentom Jermainom Duprim.
V súčasnosti sa Janet Jacksonová venuje najmä synovi, Eissa prišiel na svet v roku 2017 v končiacom manželstve, speváčka ho porodila ako 50-ročná. Popritom sa (spolu)držiteľka 5 cien Grammy a členka Rokenrolovej siene slávy pripravuje na júnové miniturné po Japonsku.
Zdroje: www.janetjackson.com, www.britannica.com, www.billboard.com, www.riaa.com
Sestra Michaela Jacksona prerazila ako 19-ročná platňou Control, z ktorej sa až 5 singlov dostalo do prvej desiatky amerického rebríčka. Celkovo vydala 11 radových štúdiových kolekcií a najmä jej 7 albumových jednotiek sa podieľala na celkovo vyše 40-milónovom predaji jej hudby v USA. Podľa RIAA, teda asociácie združujúcej americký hudobný priemysel, umelkyňa celosvetovo rátajúc aj single, živé nahrávky a kompilácie predala vyše 100 miliónov nosičov.
Podľa hudobného a rebríčkového magazínu Billboard je Jacksonová tretia najvýznamnejšia speváčka všetkých čias, po Madonne a Mariah Careyovej. Poukazuje na päť albumov na čele americkej hitparády v sérii a tiež na na fakt, že aj 10 jej singlov sa dostalo na úplnú špicu a patrí tak do historickej desiatky, v ktorej je aj jej brat Michael.
Janet Jacksonová sa narodila sa 16. mája 1966 v Gary ako najmladšia z deviatich detí. Rodina vtedy ešte žila v robotníckom meste v Indiane, hoci piati z jej bratov už vytvorili skupinu The Jackson 5, ktorá sa čoskoro pridala k hviezdam vydavateľstva Motown a odštartovala Michaelovu cestu k mimoriadnej umeleckej sláve. Postupne sa do zábavného priemyslu zapojili všetky deti rodiny vrátane Janet. Ako dieťa však najprv účinkovala v televíznych seriáloch.
Hudobnú kariéru začala v 15 rokoch, najprv rovnomenným albumom (1982). Mal úspech, predalo sa z neho 250 tisíc kópií a dva single sa dostali do Billboard Hot100. Ďalšia platňa Dream Street rozvoj jej umeleckej dráhy nepriniesla, bola naopak ústupom z dobrej východiskovej pozície.
V bode skorého dospievania prejavila Janet svoju osobnosť, keď začala nielen sama písať piesne, ale dokázala sa na novom prístupe k tvorbe a spoluautorstve dohodnúť so známymi producentmi a tiež sa vymaniť z vplyvu rodiny. Jej spolupráca s Jimmym Jamom a Terrym Lewisom vyústila do vtedy nekonvenčného zvuku — funk, disko a rhythm and blues poňali modernejšie s dávkou hip hopu a extradávkou syntetizátorov a syntetizovaných bicích.
Prvým výsledkom bol album Control, ktorý sa považuje za bránu do sveta žánru swingbeat (new jack swing) a celosvetovo sa z neho predalo 10 miliónov kópií. Hoci jej otec Joseph Jackson ako manažér rodinného klanu trval na tom, aby sa nový album jeho dcéry nahrával v Los Angeles a aby naň mohol dohliadať, Jam a Lewis to odmietli. Celý album produkovali výlučne v ich vlastnom štúdiu v Minneapolise, ako zdôraznili - ďaleko od lesku, rozptyľovania Hollywoodu, bez hviezdnych manierov, osobných strážcov a zasahovania rodiny.
Janet Jacksonová sa presťahovala do Minnesoty a prerazila s kolekciou pesničiek i jej pozoruhodným poradím. Prvú časť tvoria úderné tancovačky s nekompromisným a sebavedomým zvukom i textami, predovšetkým Control, Nasty a What Have You Done for Me Lately. Až neskôr nasledujú roztopašnejšie a hebké kúsky na čele s dvoma záverečnými pomalými Let´s Wait Awhile a Funny How Time Flies. Album z roku 1986 priniesol 19-ročnej speváčke päť hitov v prvej desiatke US-rebríčka. Veselý, najdievčenskejší a najiskrivejší song When I Think od You sa stal jej prvým "number one" singlom.
V roku 1989 vydala album Janet Jackson's Rhythm Nation 1814. Obsahoval sedem hitov US top10, na čele s Escapade. Textami piesní sa spoločensky angažovala, venovala sa najmä témam rasizmu, drog, negramotnosti či hladu. Celosvetovo táto nahrávka zarobila predajom 12 miliónov kópií.
V 90. rokoch pokračovala v sérii úspechov ďalšími tromi jednotkovými albumami janet., The Velvet Rope a All for you. Album janet. obsahoval otvorenejšie a erotickejšie texty a singel That's the Way Love Goes jej priniesol prvú cenu Grammy Awards za najlepšiu R&B skladbu. V roku 1995 naspievala s Michaelom duet Scream a súrodenci sa tak podieľali na Grammy za najlepší hudobný videoklip.
Medzi platňami All for You a Damita Jo, ktorý sa v marci 2004 vyšplhal v USA už "iba" na druhé miesto, sa Janet Jacksonová stala centrom počas ohromného škandálu. Počas šou Super Bowlu mala vystúpenie s Justinom Timberlakom a v pasáži textu "do konca tejto piesne ťa vyzlečiem", jej americký spevák potiahol časť kostýmu. Pôvodný zámer bolo údajne strhnúť len vrchnú koženú vrstvu a odhaliť červenú čipkovanú podprsenku. Timberlake však strhol obe vrstvy, čím na malý okamih odhalil pravý prsník speváčky s ozdobným kovovým chráničom bradavky.
Incident videlo 140 miliónov divákov a mal pre oboch aktérov rozdielne následky. Zatiaľ čo Timberlakeova kariéra rástla, Jacksonová čelila masívnej kritike a istý čas bola na čiernej listine mnohých rádií a televízií (vrátane MTV). Siahla sa z verejného života, ale o dva roky nahrala album 20 Y.O., ktorý sa opäť dostal na 2. priečku Billboard Hot200. Hoci ďalšie dva albumy Discipline (2008) a Unbreakable (2015) nahrala už s iným produkčným tímom, opäť si podmanila rebríček a aj v ére strímovania predala státisíce kópií.
Janet Jacksonová sa okrem hudby venovala aj herectvu. Jej partnerský život je plný sklamaní. V roku 1984 sa vydala za speváka Jamesa DeBargea, no manželstvo bolo rýchlo anulované. Neskôr sa tajne vydala za mexického tanečníka a režiséra Reného Elizonda Jr., s ktorým mala silné ľúbostné puto a aj tvorivo spolupracoval na albume The Velvet Rope. Vyčerpávajúci životný štýl vzťahu (1991 -2003) neprial, ani manželstvu s katarským podnikateľom Wissamom Al Manom (2012 -2017), medzitým mala dlhoročný románik s americkým producentom Jermainom Duprim.
V súčasnosti sa Janet Jacksonová venuje najmä synovi, Eissa prišiel na svet v roku 2017 v končiacom manželstve, speváčka ho porodila ako 50-ročná. Popritom sa (spolu)držiteľka 5 cien Grammy a členka Rokenrolovej siene slávy pripravuje na júnové miniturné po Japonsku.
Zdroje: www.janetjackson.com, www.britannica.com, www.billboard.com, www.riaa.com