János Bóka: Bez Ruska nie je možná bezpečnostná architektúra Európy

Budapešť 8. januára (TASR) - Budúca európska bezpečnostná architektúra nie je možná bez zapojenia Ruska. Vyhlásil to na Facebooku maďarský minister pre záležitosti Európskej únie János Bóka v súvislosti s rozhovorom, ktorý poskytol minulý piatok fínskemu denníku Ilta-Sanomat. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Neviem, kedy by bolo možné o takýchto rokovaniach uvažovať, ani kto by sa ich zúčastnil. Dúfam, že Európska únia môže v týchto diskusiách zohrať rozhodujúcu úlohu, keď príde na to čas," napísal minister na svojej facebookovej stránke.



"Vo vojne na Ukrajine denne prebiehajú aktívne boje. Vojaci a civilisti zomierajú každý deň. Najdôležitejšou prioritou maďarskej vlády je čo najskôr dosiahnuť prímerie. Len to by umožnilo rokovania s cieľom nájsť trvalé riešenie tohto konfliktu," poznamenal Bóka.



K termínu ratifikácie vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie maďarský minister povedal, že závisí od toho, ako rýchlo pokročí budovanie dôvery medzi Maďarskom a Švédskom. "Kľúčom je teda maďarsko-švédsky dialóg," podčiarkol na Facebooku Bóka. V rozhovore pre fínsky denník tiež povedal, že chápe, že členstvo Švédska v NATO by podporilo aj bezpečnosť Fínska.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)