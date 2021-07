Janoušek nastúpil na výkon trestu, polícia po ňom predtým pátrala

Praha 22. júla (TASR) - Český lobista Roman Janoušek nastúpil vo štvrtok do väznice na pražskom Pankráci na výkon trestu. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.



Po Janouškovi bolo predtým vyhlásené celoštátne pátranie, pretože sa podľa Krajského súdu v Brne nedostavil na výkon trestu v stanovenej lehote, píše server Novinky.cz.



"Súd vydal dňa 21. 7. 2021 príkaz na dodanie na výkon trestu, na základe ktorého má byť odsúdený dodaný do najbližšej väznice. Príkaz bol odoslaný Krajskému riaditeľstvu Polície ČR hlavného mesta Praha," uviedla pre Seznam Zprávy hovorkyňa brnianskeho krajského súdu Klára Belková.



Podľa Janouškovho advokáta Lukáša Trojana však išlo o nedorozumenie. Jeho klient totiž čakal na doručenie rozhodnutia Vrchného súdu v Olomouci, pričom lehota na vyzdvihnutie tejto zásielky mala skončiť v piatok, uviedol Trojan.



Ako pripomína spravodajský server Seznam Zprávy, Janoušek si má odsedieť zvyšok svojho štyri a pol ročného bezpodmienečného trestu, ktorý dostal za spôsobenie vážnej dopravnej nehody. Výkon trestu bol však pre jeho údajné zdravotné problémy dlhodobo prerušený.



O úplné upustenie od výkonu trestu žiadal Janoušek najprv Mestský súd v Prahe, keď neuspel, obrátil sa so sťažnosťou na vrchný súd. Aj ten však jeho žiadosť zamietol.



Podľa lekárskych posudkov Janoušek trpí nevyliečiteľnou chorobou a pri chôdzi sa musí opierať o barlu. Po operácii mozgu má podľa lekárov v hlave implantát, ktorý by sa pohybom mohol uvoľniť, a Janouška tak zabiť.



Server Seznam Zprávy však koncom februára zverejnil fotografie z prelomu rokov 2019 a 2020, na ktorých sa Janoušek bez opory pohybuje na zasnežených svahoch rakúskych Álp, pripomínajú Novinky.cz.



Kedysi vplyvný lobista Janoušek v marci 2012 pod vplyvom alkoholu zrazil svojím vozidlom ženu a z miesta nehody ušiel. Na súde sa obhajoval tým, že vodičku nevidel a zrejme ju zachytil len spätným zrkadlom. Následne túto verziu, ktorú potvrdzoval dopravný znalec Jiří Doleček, vyvrátilo odpočúvanie Janouškových telefónov aj revízny znalecký posudok z Ústavu súdneho inžinierstva Vysokého učení technického v Brne.