Janoušek zostane vo väzení, súd zamietol jeho žiadosť o prepustenie

Praha 2. augusta (TASR) - Obvodný súd pre Prahu 6 nevyhovel žiadosti lobistu Romana Janouška o podmienečné prepustenie z väzenia. Trest si odpykáva za dopravnú nehodu, ktorú v roku 2012 spáchal pod vplyvom alkoholu a z miesta nehody ušiel. TASR informáciu prevzala z Českej televízie.



Sudca podľa Českej televízie poznamenal, že podmienečné prepustenie je možné iba vtedy, ak existuje dôvodný predpoklad, že sa odsúdený polepšil a na slobode bude viesť riadny život. Podľa neho sa to u Janouška nepodarilo preukázať.



Bývalý podnikateľ sa obhajoval, že alkohol už niekoľko rokov nepije, je v kontakte s poškodenou, napravil sa a svoj čin ľutuje. Rozhodnutie pražského súdu tým ale nezmenil. Môže sa však proti nemu odvolať.



Janoušek bol pôvodne obžalovaný za pokus o vraždu, súd ho odsúdil za ublíženie na zdraví a šoférovania pod vplyvom návykovej látky. Za mreže sa dostal v roku 2014. Od marca 2016 bol však na základe lekárskych posudkov na slobode. Podľa nich má po operácii mozgu v hlave implantát, ktorý by sa mu mohol pohybom uvoľniť a zabiť ho.



Súd pri sledovaní podnikateľa zistil, že popisovanými ťažkosťami netrpí, chodí na plaváreň a jazdí na bicykli. Do väzenia sa vrátil v roku 2021 po zásahu Vrchného súdu v Olomouci, pretože zdravotný stav mu nebráni absolvovať výkon trestu.