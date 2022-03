Janša: EÚ by mala na Ukrajinu vrátiť svojho diplomatického zástupcu

Ľubľana 18. marca (TASR) - Slovinský premiér Janez Janša informoval, že návšteva Kyjeva, ktorú v utorok podnikol spolu s českými a poľskými politikmi, nebola z hľadiska bezpečnosti koordinovaná s Ruskom. Spresnil však, že EÚ o ich návšteve informovala OSN, ktorá to následne dala vedieť Rusku. Vo svojej správe to v piatok uviedla agentúra STA.



V rozhovore pre televízny program Odmevi (v preklade Ozveny) Janša vyjadril nádej, že spomínaná spoločná návšteva Kyjeva je krokom k prímeriu. Zdôraznil, že je to predovšetkým "odkaz, že sme Ukrajinu neodpísali".



Pripomenul, že v dňoch pred ruskou inváziou odišlo z Ukrajiny veľa významných diplomatov i predstaviteľov medzinárodných organizácií a nadnárodných spoločností. V Kyjeve sú podľa neho len veľvyslanci Poľska a Vatikánu.



Janša v rozhovore vyjadril presvedčenie, že EÚ by mala vrátiť na Ukrajinu svojho diplomatického zástupcu, a to aj napriek stále vysokému bezpečnostnému riziku.



Janša poznamenal, že pôvodne navrhoval, aby sa takáto cesta do Kyjeva uskutočnila ešte pred summitom lídrov EÚ vo Versailles. Tento jeho návrh vtedy neprešiel, ale na plenárnom zasadnutí vo Versailles to už mnohí kolegovia podporili. "Naša návšteva nebola posledná," avizoval Janša.



Podľa slovinského premiéra návšteva Kyjeva nebola z hľadiska bezpečnosti koordinovaná s Ruskom.



"Navrhol som, aby sme ich o tom neinformovali – že by sme mali seriózne rokovať a informovať ich (Rusko) neskôr –, ale rozhodnutie kolegov z EÚ bolo iné," uviedol Janša.



Poznamenal, že EÚ o návšteve informovala Organizáciu Spojených národov a tá následne informovala Rusko.



Dodal, že v čase návštevy politikov "nedošlo k žiadnym útokom na centrum Kyjeva". Celkovo sú podľa neho útoky na centrum Kyjeva pomerne zriedkavé, mesto nie je rozbité ani obkľúčené. Útočí sa naň z východu a zo západu, pričom podľa Janšu sú útočiace ruské sily "príliš slabé na to, aby Kyjev dobyli".



Janša si myslí, že na bojiskách panuje nízka morálka, keďže ruská armáda za posledný týždeň nijako viditeľne nepokročila.



"Obraz vlastnej armády, ktorý prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi predostreli (ruskí) generáli, bol pravdepodobne veľmi idealizovaný," domnieva sa Janša.



Na otázku, kde v Kyjeve sa premiéri Česka, Poľska a Slovinska stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, Janša odpovedal, že schôdzka sa konala "na prvom poschodí prezidentského paláca, nie v suteréne, ale za prísnych bezpečnostných opatrení".