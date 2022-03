Janša: Slovinskí diplomati sa vrátia do Kyjeva

Ľubľana 21. marca (TASR) – Niekoľko dní po návšteve Kyjeva slovinský premiér Janez Janša v nedeľu oznámil návrat diplomatov svojej krajiny do Kyjeva. Ukrajina potrebuje priamu diplomatickú podporu, odôvodnil tento krok v nedeľu večer s tým, že do ukrajinskej metropoly sa vrátia "dobrovoľníci". TASR správu prevzala od stanice BBC a agentúry DPA.



"Pracujeme na tom, aby aj EÚ urobila to isté," dodal Janša na Twitteri. Podľa slovinskej televízie sa veľvyslanec a ďalší pracovníci ambasády, ktorí Kyjev opustili spolu s mnohými ďalšími diplomatmi iných krajín po vypuknutí vojny, vrátia tento týždeň.



Janša, český premiér Petr Fiala a poľský premiér Mateusz Morawiecki cestovali minulý utorok (15. marca) prekvapivo vlakom do Kyjeva, kde sa stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a predsedom vlády Denysom Šmyhaľom.



Cieľom cesty bolo vyjadriť solidárnosť s Ukrajinou po invázii Ruska, ktorá sa začala 24. februára. "Bolo to najmä preto, aby sme ukázali, že sme Ukrajinu neodpísali," povedal následne Janša.