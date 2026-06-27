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Janša: Slovinsko presťahuje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema

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Na snímke Janez Jansa. Foto: TASR/AP

Podľa Janšu je Izrael strategický a demokratický partner a prispieva k regionálnej stabilite a boju proti terorizmu.

Autor TASR
Ľubľana 26. júna (TASR) - Slovinský premiér Janez Janša v rozhovore pre časopis Israel Hayom signalizoval zlepšenie vzťahov s Izraelom, ktoré podľa neho predchádzajúca vláda zhoršila na historicky najhoršiu úroveň. V rozhovore uverejnenom v piatok tiež oznámil, že Ľubľana zmrazí uznanie štátu Palestína a presťahuje svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema, píše TASR podľa agentúry STA.

„Ľavicová vláda, ktorá v posledných rokoch vládla Slovinsku, uznala palestínsky štát v rozpore so slovinským právom,“ povedal Janša.

„Budeme dodržiavať zákon a zmrazíme ich nezákonné rozhodnutie. Toto sme nastolili ako podmienku našej účasti na koaličných rokovaniach a všetci s tým súhlasili,“ povedal.

V prípade presťahovanie slovinského veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema by sa Slovinsko stalo prvým členom EÚ, ktorý by to urobil. Svoje veľvyslanectvá v Jeruzaleme má iba niekoľko krajín, napríklad USA, Kosovo, Guatemala alebo Honduras.

S výnimkou asi ôsmich krajín má zvyšok sveta svoje veľvyslanectvá v Tel Avive, nie v Jeruzaleme. Väčšina medzinárodného spoločenstva vrátane OSN a EÚ totiž považuje izraelskú anexiu Východného Jeruzalema za nelegálnu.

Podľa Janšu je Izrael strategický a demokratický partner a prispieva k regionálnej stabilite a boju proti terorizmu. Noviny Israel Hayom napísali, že má v úmysle vyjadriť svoj postoj v Bruseli s cieľom posilniť blok podporovateľov Izraela a postaviť sa proti pokusu o zavedenie protiizraelských sankcií.
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