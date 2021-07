Janša v europarlamente: Slovinsko chce oživiť proces rozširovania EÚ

Na archívnej snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 6. júla (TASR) - Slovinsko ako predsednícka krajina Rady Európskej únie chce oživiť proces rozširovania o krajiny západného Balkánu. Uviedol to v utorok slovinský premiér Janez Janša počas vystúpenia v Európskom parlamente (EP) v Štrasburgu.Janša, ktorý prišiel europoslancom predstaviť priority slovinského predsedníctva, spresnil, že európsku perspektívu Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova, Severného Macedónska a Srbska by mal potvrdiť summit EÚ – západný Balkán, ktorý Slovinci pripravujú na 6. októbra." uviedol Janša na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom EP Davidom Sassolim a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. A spresnil, že cieľom Ľubľany je "" revitalizovanú európsku perspektívu pre krajiny západného Balkánu. Pripomenul, že ide o prísľub, ktorý bol daný ešte na summite EÚ v Solúne v roku 2003.Janša zdôraznil, že ak EÚ uspeje s integráciou západobalkánskych krajín, tak dokáže, že je ""; ak to však nedokáže, tak sa v tomto regióne presadí "", niekto, kto má odlišné záujmy a hodnoty než Únia.Bol to odkaz na krajiny ako Rusko, Čína alebo Turecko, ktoré sú na západnom Balkáne politicky a ekonomicky veľmi aktívne.Podľa von der Leyenovej vyšle októbrový summit EÚ s krajinami západného Balkánu kandidátskym krajinám dôležitý odkaz, že sú kľúčovými strategickými partnermi Európskej únie. "" opísala situáciu šéfka eurokomisie.Predošlé portugalské predsedníctvo nedokázalo posunúť otázku rozširovania Únie dopredu. Akékoľvek nové pristúpenie alebo otvorenie prístupových rokovaní si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov EÚ. Komisia prisľúbila, že v priebehu tohto roka sa otvoria prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom, čomu však – pre niektoré historické a jazykové spory – zatiaľ zabraňuje postoj Sofie ku Skopje.