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Janša vetoval vyhlásenie EÚ k židovským osadám na Západnom brehu
Projekt počíta s vybudovaním až 3400 bytových jednotiek.
Autor TASR
Ľubľana 27. augusta (TASR) - Slovinský premiér Janez Janša vo štvrtok potvrdil, že vetoval prijatie spoločného vyhlásenia EÚ odsudzujúce rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Rozhodnutie podľa agentúry STA obhajoval možnou stratou dôveryhodnosti pre neustálu kritiku Izraela, píše TASR.
Členské štáty EÚ mali podľa portálu EUobserver v spoločnom vyhlásení odsúdiť Izrael za rozhodnutie vyhlásiť verejnú súťaž na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek v kontroverznom projekte označovanom E1.
Projekt počíta s vybudovaním až 3400 bytových jednotiek a dlhodobo vyvoláva obavy, že rozdelí okupovaný Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabráni rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania túto lokalitu považujú za základ svojho budúceho štátu.
Pre veto slovinského premiéra vydala EÚ namiesto spoločného vyhlásenia iba stanovisko v mene šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej. Z diplomatického a protokolárneho hľadiska má menší význam.
Podľa utorkového článku v EUobserveri si izraelský premiér Benjamin Netanjahu našiel v EÚ po odchode Viktora Orbána nového spojenca.
Predseda slovinskej vlády v reakcii Janša na sieti X napísal, že zablokovaním prijatia vyhlásenia „sme v skutočnosti iba vymanili Slovinsko zo začarovaného kruhu straty dôveryhodnosti, ku ktorému dochádzalo v dôsledku neustálych neprimeraných odsúdení Izraela za každý jeho krok“. Zároveň obvinil „bruselských byrokratov“ z dvojakého metra.
„Kým jediné slovo amerického prezidenta môže spôsobiť zmenu cien energií, prázdne vyhlásenia EÚ v oblasti zahraničnej politiky nič nemenia ani neriešia,“ dodal Janša.
Slovinského premiéra za rozhodnutie kritizovala opozícia aj prezidentka Nataša Pircová Musarová. Ministerstvo zahraničných vecí už v stredu uviedlo, že vyhlásenie na úrovni EÚ by „v tejto chvíli neprinieslo žiadnu pridanú hodnotu“. Európska rada, zložená z hláv štátov a vlád krajín EÚ, podľa rezortu vyjadrila svoj postoj už v júni.
Členské štáty EÚ mali podľa portálu EUobserver v spoločnom vyhlásení odsúdiť Izrael za rozhodnutie vyhlásiť verejnú súťaž na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek v kontroverznom projekte označovanom E1.
Projekt počíta s vybudovaním až 3400 bytových jednotiek a dlhodobo vyvoláva obavy, že rozdelí okupovaný Západný breh Jordánu na severnú a južnú časť a zabráni rozvoju palestínskej aglomerácie spájajúcej východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Palestínčania túto lokalitu považujú za základ svojho budúceho štátu.
Pre veto slovinského premiéra vydala EÚ namiesto spoločného vyhlásenia iba stanovisko v mene šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej. Z diplomatického a protokolárneho hľadiska má menší význam.
Podľa utorkového článku v EUobserveri si izraelský premiér Benjamin Netanjahu našiel v EÚ po odchode Viktora Orbána nového spojenca.
Predseda slovinskej vlády v reakcii Janša na sieti X napísal, že zablokovaním prijatia vyhlásenia „sme v skutočnosti iba vymanili Slovinsko zo začarovaného kruhu straty dôveryhodnosti, ku ktorému dochádzalo v dôsledku neustálych neprimeraných odsúdení Izraela za každý jeho krok“. Zároveň obvinil „bruselských byrokratov“ z dvojakého metra.
„Kým jediné slovo amerického prezidenta môže spôsobiť zmenu cien energií, prázdne vyhlásenia EÚ v oblasti zahraničnej politiky nič nemenia ani neriešia,“ dodal Janša.
Slovinského premiéra za rozhodnutie kritizovala opozícia aj prezidentka Nataša Pircová Musarová. Ministerstvo zahraničných vecí už v stredu uviedlo, že vyhlásenie na úrovni EÚ by „v tejto chvíli neprinieslo žiadnu pridanú hodnotu“. Európska rada, zložená z hláv štátov a vlád krajín EÚ, podľa rezortu vyjadrila svoj postoj už v júni.