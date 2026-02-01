< sekcia Zahraničie
JANUÁR V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša decembrový výberový prehľad udalostí v Česku.
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. februára (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša januárový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
1. januára - Český prezident Petr Pavel v novoročnom prejave vyzval ľudí, aby neplytvali silu na konflikty, ktoré nič neprinesú, ale aby hľadali to, čo majú spoločné. Apeloval na väčšiu súdržnosť a zdôraznil rolu mladých v spoločnosti, ktorým by mal byť podľa neho daný väčší priestor pri rozhodovaní.
5. januára - Vládny kabinet premiéra Andreja Babiša na svojom treťom riadnom zasadnutí schválil programové vyhlásenie vlády. Pripravené ho mal od konca októbra. Za svoje priority v ňom označil zabezpečiť prijateľné ceny energií, nezvyšovať dane či zastropovať vek odchodu do dôchodku. Zaviazal sa tiež zrušiť koncesionárske poplatky či neprijať euro.
7. januára - Zo stožiaru pred Úradom vlády Českej republiky v Prahe zvesili vlajku Ukrajiny a nahradili ju vlajkou Európskej únie. V novembri nechal ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne odstrániť jej predseda Tomio Okamura (SPD). Po nástupe do funkcie k podobnému kroku pristúpil aj minister vnútra Lubomír Metnar (ANO).
- Premiér Babiš odovzdal na Pražskom hrade prezidentovi Pavlovi návrh na vymenovanie poslanca a čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka do funkcie ministra životného prostredia. Ten ho odmietol vymenovať. Pavel sa v minulosti opakovane vyjadril, že má s nomináciou Turka problém a že by podľa neho vôbec nemal byť členom vlády.
- Strana Motoristi sebe potvrdila podporu svojmu čestnému prezidentovi a kandidátovi na post ministra životného prostredia.
8. januára - Bývalý český premiér Petr Fiala má obavy zo spojenectva vlády Andreja Babiša s premiérmi SR a Maďarska - Robertom Ficom a Viktorom Orbánom. Uviedol to po stretnutí Babiša s Ficom v Bratislave. Tí okrem iného oznámili obnovenie spoločných rokovaní vlád ČR a SR, ktoré prerušil predchádzajúci český vládny kabinet. Fiala má obavy, aby sa ČR nezaradila po boku štátov, ktoré podľa jeho slov oslabujú demokratickú Európu.
12. januára - Česká vláda schválila vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. Stane sa ním poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek. Po rokovaní vlády to oznámil premiér Andrej Babiš s tým, že ide o dočasné riešenie.
15. januára - Vláda Andreja Babiša získala dôveru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Poslanci hlasovali po rekordných viac ako 24 hodinách rokovania. Dôveru vláde vyslovilo všetkých 108 poslancov koalície zloženej z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe. Proti hlasovalo 91 poslancov opozície.
- Senior, ktorý vlani na stretnutí hnutia ANO s voličmi v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji napadol barlou súčasného českého premiéra Andreja Babiša, dostal opäť len podmienečný trest. Okresný súd vo Frýdku-Místku nevyhovel žiadosti štátneho zástupcu, aby mu okrem podmienky, ktorú už dostal skôr, uložil aj finančný trest. Na mieste sa preto odvolal a o prípade bude rozhodovať Krajský súd v Ostrave.
17. januára - Český expremiér Petr Fiala v prejave na 32. kongrese strany ODS označil občianskych demokratov za najlepšiu a najúspešnejšiu politickú stranu v krajine. Zároveň dodal, že o jej vedenie sa už neuchádza, aby dal priestor ambicióznym spolustraníkom, a tiež vylúčil svoju kandidatúru na post prezidenta.
19. januára - Na mestskom úrade v meste Chřibská v Úsťanskom kraji sa strieľalo, útočník zabil jednu osobu a štyri ďalšie zranil, jedným zo zranených bol policajt. Pravdepodobne išlo o vyústenie vzťahových problémov. Útočník sa počas zásahu polície sám zastrelil.
20. januára - Česká Národná protidrogová centrála zverejnila detaily prípadu, v ktorom je medzi piatimi obvinenými z pašovania kokaínu podľa viacerých českých médií aj zápasník Karel „Karlos“ Vémola. Podľa kriminalistov išlo o organizovanú skupinu zameranú na pašovanie kokaínu vo veľkom rozsahu. Drogy údajne dopravovali ukryté v kamiónoch do Veľkej Británie, Českej republiky a v jednom prípade aj do Ruska.
21. januára - Pražské Letisko Václava Havla odbavilo za rok 2025 viac než 17,7 milióna cestujúcich, čo je medziročne o 8,5 percenta viac. Dostalo sa tak na úroveň svojho doterajšieho rekordu.
24. januára - České vládne hnutie ANO si na celoštátnom sneme v Prahe opätovne zvolilo svojho zakladateľa a premiéra Andreja Babiša za predsedu. Babiš bol jediným kandidátom na tento post.
23. januára - Na juhu Moravy spôsobila problémy silná ľadovica, ktorá vzniká mrznúcim mrholením. Stalo sa tam vyše sto dopravných nehôd a zranili sa desiatky ľudí, juhomoravskí záchranári preto vyhlásili traumaplán. Problémy mali od skorého rána vodiči na diaľniciach aj v mestách, spoje MHD v Brne meškalin a niektoré regionálne autobusy nejazdili vôbec. Na diaľnici D1 pri Rousínove v smere na Brno sa okolo 5.00 h stala hromadná nehoda, zrazilo sa vyše 20 áut.
26. januára - Česká vláda schválila návrh štátneho rozpočtu s deficitom 310 miliárd českých korún (12,78 miliardy eur). Členovia českej snemovne vlani odmietli návrh bývalej koalície s deficitom 286 miliárd Kč, keďže podľa novej parlamentnej väčšiny v ňom chýbali výdavky za zhruba 96 miliárd Kč.
- Vláda tiež zrušila uznesenie o vyslaní veľvyslancov, ktorých na jednotlivé zastupiteľské úrady vo svete vybral ešte predchádzajúci kabinet Petra Fialu a schválil ich prezident. Podľa Pražského hradu ide o mimoriadny krok, ktorý v moderných dejinách Česka nemá obdobu.
27. januára - Česká polícia dostala od Kancelárie prezidenta republiky podnet na prešetrenie obsahu textových správ, o ktorých informoval Petr Pavel. Domnieva sa, že sa ho pokúsil vydierať minister zahraničných vecí a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka. Píše v nich, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval poslanca a čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka za ministra životného prostredia, mal by údajne pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať a dôsledky Pavla - a nielen jeho - vraj prekvapia.
1. januára - Český prezident Petr Pavel v novoročnom prejave vyzval ľudí, aby neplytvali silu na konflikty, ktoré nič neprinesú, ale aby hľadali to, čo majú spoločné. Apeloval na väčšiu súdržnosť a zdôraznil rolu mladých v spoločnosti, ktorým by mal byť podľa neho daný väčší priestor pri rozhodovaní.
5. januára - Vládny kabinet premiéra Andreja Babiša na svojom treťom riadnom zasadnutí schválil programové vyhlásenie vlády. Pripravené ho mal od konca októbra. Za svoje priority v ňom označil zabezpečiť prijateľné ceny energií, nezvyšovať dane či zastropovať vek odchodu do dôchodku. Zaviazal sa tiež zrušiť koncesionárske poplatky či neprijať euro.
7. januára - Zo stožiaru pred Úradom vlády Českej republiky v Prahe zvesili vlajku Ukrajiny a nahradili ju vlajkou Európskej únie. V novembri nechal ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne odstrániť jej predseda Tomio Okamura (SPD). Po nástupe do funkcie k podobnému kroku pristúpil aj minister vnútra Lubomír Metnar (ANO).
- Premiér Babiš odovzdal na Pražskom hrade prezidentovi Pavlovi návrh na vymenovanie poslanca a čestného prezidenta strany Motoristi sebe Filipa Turka do funkcie ministra životného prostredia. Ten ho odmietol vymenovať. Pavel sa v minulosti opakovane vyjadril, že má s nomináciou Turka problém a že by podľa neho vôbec nemal byť členom vlády.
- Strana Motoristi sebe potvrdila podporu svojmu čestnému prezidentovi a kandidátovi na post ministra životného prostredia.
8. januára - Bývalý český premiér Petr Fiala má obavy zo spojenectva vlády Andreja Babiša s premiérmi SR a Maďarska - Robertom Ficom a Viktorom Orbánom. Uviedol to po stretnutí Babiša s Ficom v Bratislave. Tí okrem iného oznámili obnovenie spoločných rokovaní vlád ČR a SR, ktoré prerušil predchádzajúci český vládny kabinet. Fiala má obavy, aby sa ČR nezaradila po boku štátov, ktoré podľa jeho slov oslabujú demokratickú Európu.
12. januára - Česká vláda schválila vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal. Stane sa ním poslanec a čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek. Po rokovaní vlády to oznámil premiér Andrej Babiš s tým, že ide o dočasné riešenie.
15. januára - Vláda Andreja Babiša získala dôveru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Poslanci hlasovali po rekordných viac ako 24 hodinách rokovania. Dôveru vláde vyslovilo všetkých 108 poslancov koalície zloženej z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe. Proti hlasovalo 91 poslancov opozície.
- Senior, ktorý vlani na stretnutí hnutia ANO s voličmi v obci Dobrá v Moravskosliezskom kraji napadol barlou súčasného českého premiéra Andreja Babiša, dostal opäť len podmienečný trest. Okresný súd vo Frýdku-Místku nevyhovel žiadosti štátneho zástupcu, aby mu okrem podmienky, ktorú už dostal skôr, uložil aj finančný trest. Na mieste sa preto odvolal a o prípade bude rozhodovať Krajský súd v Ostrave.
17. januára - Český expremiér Petr Fiala v prejave na 32. kongrese strany ODS označil občianskych demokratov za najlepšiu a najúspešnejšiu politickú stranu v krajine. Zároveň dodal, že o jej vedenie sa už neuchádza, aby dal priestor ambicióznym spolustraníkom, a tiež vylúčil svoju kandidatúru na post prezidenta.
19. januára - Na mestskom úrade v meste Chřibská v Úsťanskom kraji sa strieľalo, útočník zabil jednu osobu a štyri ďalšie zranil, jedným zo zranených bol policajt. Pravdepodobne išlo o vyústenie vzťahových problémov. Útočník sa počas zásahu polície sám zastrelil.
20. januára - Česká Národná protidrogová centrála zverejnila detaily prípadu, v ktorom je medzi piatimi obvinenými z pašovania kokaínu podľa viacerých českých médií aj zápasník Karel „Karlos“ Vémola. Podľa kriminalistov išlo o organizovanú skupinu zameranú na pašovanie kokaínu vo veľkom rozsahu. Drogy údajne dopravovali ukryté v kamiónoch do Veľkej Británie, Českej republiky a v jednom prípade aj do Ruska.
21. januára - Pražské Letisko Václava Havla odbavilo za rok 2025 viac než 17,7 milióna cestujúcich, čo je medziročne o 8,5 percenta viac. Dostalo sa tak na úroveň svojho doterajšieho rekordu.
24. januára - České vládne hnutie ANO si na celoštátnom sneme v Prahe opätovne zvolilo svojho zakladateľa a premiéra Andreja Babiša za predsedu. Babiš bol jediným kandidátom na tento post.
23. januára - Na juhu Moravy spôsobila problémy silná ľadovica, ktorá vzniká mrznúcim mrholením. Stalo sa tam vyše sto dopravných nehôd a zranili sa desiatky ľudí, juhomoravskí záchranári preto vyhlásili traumaplán. Problémy mali od skorého rána vodiči na diaľniciach aj v mestách, spoje MHD v Brne meškalin a niektoré regionálne autobusy nejazdili vôbec. Na diaľnici D1 pri Rousínove v smere na Brno sa okolo 5.00 h stala hromadná nehoda, zrazilo sa vyše 20 áut.
26. januára - Česká vláda schválila návrh štátneho rozpočtu s deficitom 310 miliárd českých korún (12,78 miliardy eur). Členovia českej snemovne vlani odmietli návrh bývalej koalície s deficitom 286 miliárd Kč, keďže podľa novej parlamentnej väčšiny v ňom chýbali výdavky za zhruba 96 miliárd Kč.
- Vláda tiež zrušila uznesenie o vyslaní veľvyslancov, ktorých na jednotlivé zastupiteľské úrady vo svete vybral ešte predchádzajúci kabinet Petra Fialu a schválil ich prezident. Podľa Pražského hradu ide o mimoriadny krok, ktorý v moderných dejinách Česka nemá obdobu.
27. januára - Česká polícia dostala od Kancelárie prezidenta republiky podnet na prešetrenie obsahu textových správ, o ktorých informoval Petr Pavel. Domnieva sa, že sa ho pokúsil vydierať minister zahraničných vecí a predseda strany Motoristi sebe Petr Macinka. Píše v nich, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval poslanca a čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka za ministra životného prostredia, mal by údajne pokoj. Ak nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať a dôsledky Pavla - a nielen jeho - vraj prekvapia.