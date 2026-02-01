< sekcia Zahraničie
JANUÁR V MAĎARSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša januárový prehľad udalostí v Maďarsku.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 1. februára (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša januárový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
2. januára - Vláda premiéra Viktora Orbána sa pripravuje na to, že Maďarsko v určitom okamihu odíde z Európskej únie, a dovtedy sa snaží z členstva vyťažiť čo najviac, pričom však oslabuje rámec samotnej Únie. Povedal to Gordon Bajnai, bývalý maďarský premiér pred nástupom Orbánovej vlády s tým, že podľa neho vládnuca strana Fidesz nemá dostatočnú podporu na odchod z EÚ a ani nevie, aké hospodárske dôsledky to bude bezprostredne mať.
4. januára - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar vyjadril vďaku mladým ľuďom, ktorí zorganizovali demonštráciu pred sídlom Veľvyslanectva SR v Budapešti proti novému slovenskému zákonu chrániacemu Benešove dekréty. Magyar deklaroval, že ak v aprílových parlamentných voľbách prevezme strana TISZA vládnu moc, tak využijú všetky možné diplomatické a politické prostriedky, aby prinútili slovenskú stranu stiahnuť tento „hanebný“ zákon a aby bolo možné rokovať o zrušení Benešových dekrétov.
7. januára - Hasiči v Maďarsku zasahovali pri komplikáciách v doprave na zasnežených a šmykľavých cestách po celej krajine v 323 prípadoch. Na pomoci uviaznutým osobným autám, nákladným autám a autobusom sa podieľalo celkovo 654 profesionálnych hasičov, 40 mestských hasičských zborov, 200 členov dobrovoľných hasičských združení a záchranných organizácií.
8. januára - Hlavná poradkyňa maďarského premiéra pre otázky zahraničných Maďarov Katalin Sziliová adresovala otvorený list predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej, v ktorom vyzýva Brusel, aby zakročil proti nedávnej legislatívnej zmene na Slovensku týkajúcej sa Benešových dekrétov. Podľa servera Budapešť namieta voči novele slovenského Trestného zákona, podľa ktorej sa verejná kritika takzvaných Benešových dekrétov - teda nariadení, ktoré tvorili základ pre vyvlastnenie a vyhostenie etnických menšín po druhej svetovej vojne - stala trestným činom.
10. januára - Aj po 20 rokoch vládnutia je Viktor Orbán pripravený pokračovať v riadení krajiny. V nadchádzajúcich voľbách sa podľa neho budú môcť Maďari rozhodnúť o tom, či chcú podporiť migrantov alebo bezpečnosť, rodovú ideológiu alebo rodinu, mier alebo vojnu.
12. januára - Maďarská vláda udelila politický azyl bývalému poľskému ministrovi spravodlivosti Zbigniewovi Ziobrovi. Súčasný opozičný poslanec je vo vlasti obvinený z korupcie a zneužitia právomoci, podozrivý je z celkovo 26 trestných činov vrátane podozrenia zo založenia a členstva v zločineckej organizácii a sprenevery 150 miliónov zlotých (vyše 35 miliónov eur) zo špeciálneho fondu na podporu obetí trestných činov.
13. januára - Predseda opozičnej strany TISZA Péter Magyar odkázal slovenskému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, že pojem Felvidék (Horná zem) bude aj napriek výhradám hlavy štátu SR používať naďalej. Magyar tak reagoval na Pellegriniho vyhlásenie, v ktorom označil za urážlivé, že „potenciálny budúci maďarský premiér“ vo svojom liste z minulého týždňa týkajúcom sa Benešových dekrétov označil Slovensko pojmom Felvidék.
- Voľby do maďarského Národného zhromaždenia sa uskutočnia v nedeľu 12. apríla 2026. Oznámil to prezident Tamás Sulyok a zdôraznil, že jedným zo základných pilierov demokracie je právo na slobodnú voľbu a súčasne povzbudil každého, aby ho využil.
15. januára - Maďarská vláda rokovala o slovenských zákonoch súvisiacich s Benešovými dekrétmi, ktoré sú podľa nej diskriminačné voči maďarskej menšine v SR. Kabinet rozhodol, že jej príslušníkom poskytne pomoc týkajúcu sa ich právneho zastupovania.
20. januára - Pokiaľ bude v Maďarsku existovať národná vláda, nikdy neschváli dohodu Mercosur, povedal Viktor Orbán. Predseda TISZA Péter Magyar vyhlásil, že ani jeho opozičná strana nesúhlasí s dohodou Mercosur. Dodal však, že vládna strana Fidesz dohodu najskôr podporila a teraz zmenila názor.
24. januára - Líderkou maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA zodpovednou za zahraničnú politiku sa stala Anita Orbánová. V rokoch 2010 až 2015 bola osobitnou veľvyslankyňou Maďarska pre energetickú bezpečnosť a uplynulých päť rokov pracovala v telekomunikačnej spoločnosti Vodafone na vysokých pozíciách v Budapešti a Londýne.
28. januára - Prokuratúra 5. a 13. obvodu v Budapešti vzniesla obvinenie a navrhla dať pokutu starostovi Budapešti Gergelyovi Karácsonyovi, ktorý vlani zorganizoval a viedol verejné zhromaždenie Budapest Pride napriek policajnému zákazu. Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní sa prijatej tento rok. Podľa nej by organizátori a účastníci podujatí, ktorí by propagovali alebo vystavovali mladých ľudí neheterosexuálnemu životnému štýlu, mohli dostať pokutu 200.000 forintov (500 eur).
29. januára - V Maďarsku začali obyvateľom distribuovať vládnu petíciu proti financovaniu Ukrajiny z Európskej únie. Šéf úradu vlády Gergely Gulyás vyzval občanov, aby vyplnili petíciu a dali jasne najavo, že krajina si neželá, aby sa vojna predlžovala, a že nechce platiť náklady na vojnu.
30. januára - Polícia vo východomaďarskom Debrecíne odhalila zásielku 12 kilogramov drog z Holandska, ktoré boli zabalené v krabiciach od stavebnice Lego. Hodnota kontrabandu dosahovala vyše sto miliónov forintov (262.000 eur).
- Sedem škôl a deväť verejných inštitúcií vo východomaďarskej Hajducko-bihárskej stolici dostalo e-mail s bombovou hrozbou v ukrajinskom jazyku. Polícia nariadila vyšetrovanie pre podozrenie z hrozby spáchania teroristického činu. Dodala, že výhražné e-maily pravdepodobne pochádzajú z rovnakého miesta.
