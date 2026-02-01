< sekcia Zahraničie
JANUÁR V NEMECKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša januárový prehľad udalostí v Nemecku.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 1. február (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša januárový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.
1. januára - Stovky nemeckých spoločností si želajú pokračovať v podnikaní v Rusku napriek čoraz prísnejším západným sankciám v dôsledku vojny Moskvy proti Ukrajine. Z ruského trhu sa plánujú stiahnuť len 4 % nemeckých spoločností, uviedol predseda Nemecko-ruskej obchodnej komory (Komora) Matthias Schepp s odkazom na nový prieskum o podnikateľskej klíme v Rusku.
4. januára - Meškanie železničnej dopravy v Nemecku sa vlani ešte viac zhoršilo, pričom len 60,1 % diaľkových vlakov prišlo do cieľovej stanice načas. V roku 2024 prišlo načas 62,5 % vlakov nemeckého prepravcu Deutsche Bahn. V roku 2015 prichádzalo presne 74,4 % jeho vlakov. Deutsche Bahn považuje vlak za oneskorený, ak mešká najmenej šesť minút.
7. januára - Päť dní po podpaľačskom útoku plne obnovili dodávky elektriny do juhozápadnej časti Berlína. Najväčší výpadok elektriny v nemeckej metropole od konca druhej svetovej vojny zanechal bez energie a kúrenia desaťtisíce ľudí. K zodpovednosti za útok sa na internete prihlásila ľavicová extrémistická skupina Vulkangruppe. Vo svojom manifeste nazvanom „Odrezanie vládcov od moci“ napísala, že jej cieľom bola „ekonomika fosílnych palív“, ktorá spôsobuje zmenu klímy.
8. januára - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier ostro kritizoval zahraničnú politiku Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby nedopustilo rozpad svetového poriadku a jeho premenu na „brloh zlodejov“. V nezvyčajne ostrých vyjadreniach Steinmeier upozornil, že globálna demokracia čelí dosiaľ nevídaným útokom.
13. januára - Skupina Volkswagen predala v minulom roku 4,73 milióna vozidiel svojej rovnomennej vlajkovej značky. V porovnaní s rokom 2024 to znamená pokles o 1,4 %. Celkovo skupina vykázala za rok 2025 pokles predaja o 0,5 %. Odbyt značky Volkswagen klesol obzvlášť prudko v Číne a USA. V Európe značka Volkswagen zaznamenala nárast o 5,1 % na 1,32 milióna vozidiel.
16. januára - Iránskym predstaviteľom vrátane ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího zrušili pozvánky na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu pre násilné potláčanie protivládnych demonštrácií. Konferencia sa uskutoční medzi 13. a 15. februárom.
20. januára - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa obmedzila prepravu powerbánk a batériových modulov na palube svojich lietadiel. Hovorca spoločnosti ako dôvod zmeny uvádza revidované odporúčania Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) po niekoľkých požiaroch. Powerbanky musia mať cestujúci buď priamo pri sebe, alebo uložené v príručnej batožine pod sedadlom. Zakázané je ich uloženie v hornom odkladacom priestore. Ich maximálna kapacita je obmedzená na 100 watthodín alebo 27.000 miliampérhodín (mAh) a dva kusy.
21. januára - Nemecko sa vlani stalo najväčším svetovým odberateľom kávy z Brazílie a predbehlo Spojené štáty, ktoré po zavedení vysokých dovozných ciel klesli na druhé miesto. Nemecko v minulom roku doviezlo 5,4 milióna 60-kilogramových vriec brazílskej kávy.
- Nemecký kancelár Friedrich Merz označil za „poľutovaniahodný“ krok Európskeho parlamentu (EP), ktorý sa rozhodol postúpiť už podpísanú dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým blokom Mercosur Súdnemu dvoru EÚ (SDEÚ). Parlament „neuznal geopolitickú situáciu“, konštatroval Merz.
23. januára - Osem mladých mužov obvinených z účasti v extrémistickej skupine, ktorá sa snažila založiť nezávislý štát postavený na nacistickej ideológii, predstúpilo pred súd v Drážďanoch. Prokuratúra sa domnieva, že ide o členov militantnej skupiny Saskí separatisti, ktorá vznikla v roku 2020 a približne 20 jej členov šírilo rasistické, antisemitské a apokalyptické názory.
25. januára — Väčšina Nemcov vníma amerického prezidenta Donalda Trumpa ako hrozbu pre svoju krajinu. Vyplýva to z prieskumu inštitútu INSA pre denník Bild. Šéfa Bieleho domu vníma iba 24 percent opýtaných ako spojenca, za hrozbu pre Nemecko ho označilo až 61 percent respondentov. Pätnásť percent opýtaných sa k tomu nevyjadrilo. Do prieskumu sa zapojilo približne 1000 respondentov.
27. januára - Nemecko ponúklo odmenu vo výške milión eur za poskytnutie informácií vedúcich k zatknutiu podozrivých členov ľavicovej extrémistickej skupiny Vulkangruppe. Tá sa v januári prihlásila k zodpovednosti za podpaľačský útok, ktorý spôsobil rozsiahly výpadok elektriny v Berlíne. Páchatelia založili požiar na prepojení cez kanál Teltow, ktorým vedie niekoľko káblov vysokého napätia z neďalekej elektrárne Lichterfelde.
- Veterná a solárna energia v Nemecku nedokáže vyrobiť elektrinu iba 15 dní v roku. Za uplynulé tri roky sa nepriaznivé podmienky pre tieto dva obnoviteľné zdroje energie vyskytovali v priemere iba v štyroch percentách všetkých dní.
28. januára - Kancelár Merz vyhlásil, že Ukrajina podľa neho do Európskej únie v blízkej budúcnosti nevstúpi. Ambíciu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby k tomuto kroku došlo už v roku 2027, označil Merz za nereálnu.
- Merz tiež odmietol pochybnosti o schopnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa vládnuť. Magazín Politico napísal, že premiér SR Robert Fico niektorým lídrom štátov EÚ hovoril o svojich obavách o „psychologický stav“ amerického prezidenta, s ktorým sa stretol v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago. Politico sa pri svojich tvrdeniach odvolalo na piatich nemenovaných európskych diplomatov. Fico neskôr označil informácie magazínu za klamstvá.
31. januára - Mnohí vodiči v Nemecku stále vnímajú prechod na elektrické vozidlá ako príliš náročný. Takmer dve tretiny (63,9 %) respondentov v prieskume inštitútu Civey uviedlo, že ich kúpa je príliš drahá. Viac ako polovica (51 %) vodičov vozidiel so spaľovacím motorom zároveň označila za problém nedostatok možností nabíjania v každodennom živote a obavy z nedostatočného dojazdu elektrických áut.
