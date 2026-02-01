< sekcia Zahraničie
JANUÁR V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša januárový prehľad udalostí v Poľsku.
Autor TASR
Bratislava/Varšava 1. februára (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša januárový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
1. januára - Poľský premiér Donald Tusk vo svojom novoročnom prejave vyhlásil, že rok 2026 bude rokom zvyšovania rýchlosti Poľska. Zdôraznil potrebu posilniť armádu, urýchliť infraštruktúrne investície a obnoviť priemysel vrátane obranného sektora. Tusk označil rok 2025 za obdobie hospodárskeho obratu, počas ktorého Poľsko podľa neho ukončilo éru zdražovania, začalo nové veľké investície a zlepšilo vzťahy s Európskou úniou. Uviedol, že krajina získala miliardy eur z európskych fondov, zabezpečila hranice a stala sa príkladom stability.
8. januára - Slovom roka 2025 v Poľsku sa stal „dron“, rozhodla o tom odborná komisia. V internetovom hlasovaní verejnosti zvíťazilo slovo „kosmos“, „dron“ bol druhý. Varšavská univerzita spolu s Nadáciou poľského jazyka zorganizovala už 15. ročník ankety „Slowo Roku“. Odborníci a verejnosť vyberajú výrazy, ktoré najlepšie vystihujú spoločenské a mediálne témy uplynulého roka.
- Predseda hlavnej poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski vylúčil možnosť povolebnej spolupráce s krajne pravicovou formáciou Konfederácia koruny poľskej (KKP), ktorú vedie Grzegorz Braun. Zdôraznil, že k takejto spolupráci nedôjde ani za cenu patu po budúcich parlamentných voľbách.
13. januára - Od začiatku januára platí v Krakove zóna čistého transportu, ktorá obmedzuje vjazd starších vozidiel nespĺňajúcich emisné normy. Opatrenie pokrýva väčšinu územia mesta a platí aj pre zahraničné autá. Cieľom je znížiť znečistenie ovzdušia a zlepšiť zdravie obyvateľov.
- Poslanecký klub Občianskej koalície (KO) premiéra Donalda Tuska chce legislatívne obmedziť používanie sociálnych sietí pre deti a mladistvých do pätnástich rokov. Návrh zákona majú dokončiť do konca februára a predložiť ako poslaneckú iniciatívu.
15. januára - Poľské mesto Zakopané čelí kritike za spôsob, akým na miestnej autobusovej stanici označuje medzinárodné autobusové spojenie do Popradu. Podľa portálu PortEuropa sú autobusy spoločnosti Koleje Malopolskie, ktoré od januára premávajú zo Zakopaného cez poľský Jurgov (Jurgów) do Popradu, uvádzané iba ako linka do Jurgova, čo medzi cestujúcimi vyvoláva zmätok a komplikuje orientáciu. Turisti sa preto obracajú na personál stanice alebo vodičov, no ani tí im často nevedia poskytnúť jednoznačné informácie.
16. januára - Počet prípadov legálneho umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku opäť rastie a približuje sa k úrovni spred októbra 2020, keď Ústavný súd zrušil tzv. embryopatologickú indikáciu. Najčastejším dôvodom zákrokov sa po tejto zmene stalo ohrozenie duševného zdravia.
19. januára - Varšava potvrdila prípravy na presun deviatich stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Rozhodnutie už bolo prijaté na vládnej úrovni a teraz sa rieši s ukrajinským ministerstvom obrany konečná koordinácia presunu lietadiel. Štátny tajomník ministerstva národnej obrany Pawel Zalewski potvrdil prípravu dodávky deviatich stíhačiek MiG-29 pre Kyjev.
21. januára - Kardiologický tím Klinickej vojvodskej nemocnice v Rzeszówe ako prvý v regióne použil metódu liečby poruchy mitrálnej chlopne zabezpečujúcej správny tok krvi v srdci, ktorá nevyžaduje otvorenie hrudníka. Zákrok absolvovali štyria pacienti s pokročilým srdcovým zlyhávaním, u ktorých by klasická operácia predstavovala neprimerané riziko.
23. januára - Počet slovenských turistov v Poľsku v uplynulých rokoch výrazne rastie a počet prenocovaní počas prvých desiatich mesiacov roku 2025 stúpol o 19 percent. Úlohu v tomto trende zohralo aj obdobie pandémie, keď boli obyvatelia susedných krajín odkázaní na bližšie dovolenkové destinácie.
25. januára - Poľsko sa nemieni ponáhľať so vstupom do eurozóny. Povedal to poľský minister financií Andrzej Domaňski s tým, že dôvody na prijatie eura zoslabli. Domaňski povedal, že poľská ekonomika si počína lepšie než väčšina ekonomík v menovej únii.
28. januára - Bývalý poľský prezident Andrzej Duda začal spoluprácu s americkým konzervatívnym think tankom Heritage Foundation, kde bude pôsobiť ako hosťujúci expert so zameraním na transatlantickú bezpečnosť a európsku obranu. Prezident nadácie Kevin Roberts vyhlásil, že Dudove skúsenosti s obranou národnej suverenity Poľska v Európe predstavujú cennú lekciu pre Američanov.
30. januára - Poľsko do dvoch rokov vybuduje prvý viacúčelový protidronový systém v Európe. Zmluvu na dodávku systému San v meste Kobylka podpísali zástupcovia poľských spoločností a zahraničných partnerov za účasti premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Systém má stáť približne 15 miliárd zlotých (3,56 mld. eur), pričom bude sčasti financovaný z európskeho programu SAFE.
- Poľský Tatranský národný park zaviedol od 1. februára 2026 zákaz pohybu turistov po značených chodníkoch v nočných hodinách. Obmedzenie platí od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa a jeho cieľom je ochrana voľne žijúcich živočíchov aj zvýšenie bezpečnosti návštevníkov. Zákaz sa bude v prvej fáze vzťahovať na obdobie od 1. do 28. februára 2026. Podľa správy parku ide o reakciu na rastúci turistický ruch vrátane aktivít v nočných hodinách.
31. januára - Poľsko dočasne obmedzilo civilnú leteckú dopravu nad Podleským vojvodstvom v severovýchodnej časti krajiny po tom, ako vo svojom vzdušnom priestore zo smeru z Bieloruska zaznamenalo objekty podobné balónom. Incident, ku ktorému došlo v noci z 30. na 31. januára, je ďalším z radu hybridných incidentov zaznamenaných v severovýchodnej časti Poľska.
