JANUÁR V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša januárový výberový prehľad udalostí v Rakúsku.
Bratislava/Viedeň 1. februára (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša januárový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
2. januára - Nezamestnanosť v Rakúsku v závere minulého roka ďalej rástla. Na konci decembra 2025 úrady evidovali 432.572 ľudí, ktorí boli bez práce alebo navštevovali rekvalifikačné kurzy. Oproti rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka sa ich počet zvýšil o 2 % alebo o 8560 osôb. Miera nezamestnanosti dosiahla v decembri 8,4 %.
7. januára - Salzburská prokuratúra vzniesla obvinenia voči 57-ročnému Rakúšanovi, ktorý pracoval v zariadení neziskovej organizácie SOS Children's Villages na severe krajiny. Obvinený je z viacerých trestných činov vrátane závažného sexuálneho zneužívania maloletých, nátlaku a zneužitia právomocí. Podľa miestnej prokuratúry sa obvinený, ktorý pracoval ako „rodinný pomocník“ v zariadení v obci Seekirchen, týchto činov dopustil v priebehu troch rokov od roku 2017.
11. januára - Rakúske domácnosti budú môcť žiadať štátny príspevok na opravu elektrických a elektronických zariadení. Program pod názvom „Prémia za záchranu zariadenia“ sa zameriava napríklad na práčky, chladničky, kávovary alebo vysávače. Okrem toho štát podporí aj zariadenia pre ošetrovanie chorých, akými sú invalidné vozíky, polohovateľné postele a dýchacie prístroje.
12. januára - V Rakúsku spadlo cez víkend niekoľko lavín. V spolkovej krajine Tirolsko strhla lavína pri obci Weerberg 58-ročnú Rakúšanku, ktorú sa podarilo zo snehu vytiahnuť, no zomrela neskôr v nemocnici. V stredisku Zürs am Arlberg vo Vorarlbersku spustili v nedeľu lavínu dvaja nemeckí lyžiari vo veku 60 a 55 rokov, ktorých letecky transportovaní do nemocnice. Neďaleko Kitzbühelu spustil 17-ročný Nemec lavínu dlhú približne 350 metrov a širokú 120 metrov. Vďaka lavínovému airbagu prežil bez zranení.
14. januára - V boji proti rastúcim cenám Rakúsko zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny. Presný zoznam tovarov sa ešte pripravuje. Boj proti inflácii si vláda vo Viedni stanovila ako jeden zo svojich hlavných cieľov na rok 2026. Medzi základnými potravinami určite budú mlieko, vajcia, pekárske výrobky a zelenina, keďže to sú produkty, ktoré tvoria súčasť každého nákupu.
18. januára — Traja českí skialpinisti prišli o život pod lavínou v oblasti Murtal v rakúskej spolkovej krajine Štajersko. Rakúska polícia uviedla, že lavína v katastri štajerskej obce Pusterwald popoludní zasiahla sedem ľudí. Troch z nich strhla so sebou a úplne zasypala, na mieste zasahovalo 150 záchranárov. Päť ľudí predtým zahynulo pri páde dvoch lavín v regióne Pongau v Salzbursku.
20. januára - Maloobchodný predaj vína v Rakúsku medzi januárom a septembrom minulého roka klesol o 5,2 %, pričom tržby sa znížili o 2,5 %. Vo veľkoobchode s potravinami odbyt vína klesol o 4,6 % a tržby o 0,9 %.
21. januára - Približne tretina malých a stredne veľkých podnikov v Rakúsku čelí poklesu príjmov alebo nedokáže realizovať svoj plný potenciál vzhľadom na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Problém je obzvlášť výrazný v zdravotníckych službách, cestovnom ruchu a v stavebníctve.
- Rakúsko hrozí prísnymi pokutami migrantom, ktorí nedokončia integračné kurzy o rakúskych demokratických hodnotách a kurzy nemeckého jazyka. Týkať by sa mali aj prípadov, keď prisťahovalci nepodpíšu vyhlásenie o prijatí rakúskeho demokratického spôsobu života. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Jörga Leichtfrieda približne desať percent ľudí migrantského pôvodu odmieta demokratické hodnoty Rakúska.
- Rakúsky parlament schválil zavedenie povinnej dvojtýždňovej letnej školy pre deti so slabou znalosťou nemčiny s cieľom podporiť ich lepšiu integráciu. Rakúsko už v roku 2018 zaviedlo špeciálne triedy – kritizované ako „getové jazykové triedy“ – pre tieto deti, v ktorých sa niekoľko hodín denne vyučujú oddelene od ostatných žiakov. Poslanci teraz schválili, že deti so slabou znalosťou nemčiny budú musieť absolvovať aj výučbu počas posledných dvoch týždňov letných prázdnin.
23. januára - V roku 2025 bolo v Rakúsku podaných celkovo 16.284 žiadostí o azyl. To je výrazne menej ako rok predtým, keď o azyl požiadalo 25.360 cudzincov. Znamená to medziročný pokles o 36 percent. Zároveň na čele rebríčka národností, ktorých členov deportovali vlani z Rakúska najčastejšie, sa umiestnili Slováci.
26. januára - Rakúsko na stretnutí ministrov poľnohospodárstva členských štátov Európskej únie (EÚ) v Bruseli podporí francúzsku iniciatívu na zavedenie označovania pôvodu potravín v celej Únii. Cieľom je rozšíriť označovanie pôvodu na podstatne viac potravinárskych produktov, najmä spracovaných výrobkov, uviedol minister Norbert Totschnig.
30. januára - Raiffeisen Bank International (RBI) v minulom roku zvýšila svoj zisk okrem aktivít v Rusku o 48 % na 1,44 miliardy eur. K rastu prispeli výrazne nižšie opravné položky k úverom v cudzej mene v Poľsku, ako aj silnejší rast úverov. V Rusku rakúska banková skupina vykázala čistú stratu vo výške 86 miliónov eur.
