Japonca odsúdili v Číne na 3,5-ročné väzenie za špionáž

Peking 16. júla (TASR) - Čínsky súd poslal v stredu na tri a pol roka do väzenia istého japonského podnikateľa usvedčeného zo špionáže. Oznámil to japonský veľvyslanec v Pekingu, informuje TASR na podľa agentúry AFP.



Muž, zamestnanec japonskej farmaceutickej spoločnosti Astellas, bol zadržaný v marci 2023 a následne v októbri aj oficiálne vzatý do väzby. Teraz ho „odsúdili na tri roky a šesť mesiacov väzenia za špionážnu činnosť,“ povedal médiám japonský veľvyslanec Kendži Kanasugi po vynesení verdiktu na pekinskom súde. Rozsudok zároveň označil za „mimoriadne poľutovaniahodný“.



V Číne je momentálne vo väzení - buď čakajúc na proces, alebo už odsúdených - dovedna päť Japoncov vrátane tohto zamestnanca Astellas, informuje japonská verejnoprávna televízia NHK.



Tokio dlhodobo žiada Peking o ich prepustenie. Stredajší rozsudok je ďalšou ranou pre bilaterálne vzťahy týchto krajín, naštrbené už aj doteraz územnými, historickými a inými spormi.



„S ohľadom na (stredajší) rozsudok sme opäť dôrazne vyzvali čínsku stranu, aby urýchlene prepustila japonského štátneho príslušníka, ktorého sa tento prípad týka, ako aj ostatných zadržaných,“ uviedlo japonské veľvyslanectvo v Pekingu. Zároveň apelovalo na Čínu, aby týmto Japoncom „zabezpečila ich zákonné práva i humánne zaobchádzanie počas ich zadržiavania a tiež, aby zvýšila transparentnosť svojich súdnych procesov“.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí uviedol, že tamojšia justícia pristupuje k jednotlivým „prípadom v prísnom súlade so zákonom“. V súvislosti s najnovšou kauzou dodal, že pokiaľ cudzinci dodržiavajú zákon, nie je dôvod na to, aby mali obavy.



Odsúdený Japonec pracoval v Číne dve desaťročia, pričom podľa japonskej agentúry Kjódo sa práve plánoval vrátiť do svojej vlasti, než ho náhle zadržali.