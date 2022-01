Japonci, ktorým po havárii vo Fukušime zistili rakovinu, chcú odškodné

Poškodený reaktor japonskej elektrárne Fukušima-I Foto: TASR/AP

Na snímke z februára 2012 poškodený reaktor č. 3 japonskej elektrárne Fukušima 1. Foto: TASR/AP

Tokio 27. januára (TASR) - Šesť obyvateľov Japonska, ktorí boli deťmi v čase havárie jadrovej elektrárne Fukušima v roku 2011 a odvtedy sa u nich vyvinula rakovina štítnej žľazy, vo štvrtok podalo na okresný súd v Tokiu žalobu na jej prevádzkovateľa. Tvrdia, že chorobu im spôsobila masívna radiácia a žiadajú odškodné. Informovala o tom agentúra AP.Šestica ľudí, ktorí majú v súčasnosti 17-27 rokov, požadujú od elektrárenskej spoločnosti TEPCO (Tokyo Electric Power Co) odškodné vo výške 616 miliónov jenov (približne 4,8 milióna eur).Ich právni zástupcovia uviedli, že ide o prvú skupinovú žalobu v Japonsku podanú obyvateľmi Fukušimy v súvislosti so zdravotnými problémami spojenými s jadrovou katastrofou spred 11 rokov.Na tlačovej konferencii jeden zo žalujúcich a matka ďalšieho vyjadrili nádej, že súd zistí súvislosť medzi rakovinou a radiáciou uniknutou z elektrárne. Odborný panel poverený vládou prefektúry Fukušima zatiaľ túto údajnú príčinu vylúčil.Týmto osobám, ktoré mali v čase katastrofy 6 až 16 rokov, diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy v rokoch 2012 až 2018, uviedli ich právni zástupcovia. Štyrom z nich štítnu žľazu úplne odstránili a potrebujú doživotnú hormonálnu liečbu. Jeden z nich tvrdí, že sa mu rakovina sa odvtedy rozšírila aj do iných častí tela. Ďalším dvom bola odstránená časť štítnej žľazy.Osoby, ktoré žalobu podali, pochádzajú z rôznych častí Fukušimy vrátane regióna Aizu, ležiacom približne 120 kilometrov západne od jadrovej elektrárne. Niektoré z nich sa odvtedy presťahovali do oblasti Tokia.Rakovina štítnej žľazy alebo podozrenie na ňu bola diagnostikovaná viac ako 290 ľuďom, vrátane 266 z nich, u ktorých to zistili v rámci prieskumu panelu prefektúry Fukušima medzi približne 380.000 obyvateľmi vo veku 18 rokov alebo mladších v čase katastrofy.Predstavitelia prefektúry a odborníci uviedli, že vysoký nárast rakoviny štítnej žľazy u ľudí bol v mnohých prípadoch spôsobený falošnou diagnózou, čo mohlo viesť k zbytočnej liečbe alebo chirurgickému zákroku.Japonsko 11. marca 2011 zasiahlo silné zemetrasenie sprevádzané vlnami cunami, čo viedlo k smrti približne 18.500 ľudí. Prírodná katastrofa spôsobila aj závažné poškodenie atómovej elektrárne Fukušima I. Išlo o najhoršie nešťastie svojho druhu od havárie atómovej elektrárne Černobyľ v roku 1986.