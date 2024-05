Japonci s USA idú vyvíjať systém na zneškodnenie hypersonických striel

Tokio 15. mája (TASR) - Japonsko a Spojené štáty plánujú do ďalšieho desaťročia vyvinúť systém na zneškodňovanie hypersonických striel na základe dohody, ktorú v stredu podpísali obe krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Projekt, ktorý bude stáť vyše tri miliardy dolárov, bol prvýkrát avizovaný vlani v auguste, keď sa lídri krajín stretli na summite s Južnou Kóreou v Camp Davide pri Washingtone.



"V uplynulých rokoch sa v okolí Japonska výrazne zlepšili technológie súvisiace s raketami, ako sú napríklad hypersonické zbrane," uviedlo japonské ministerstvo obrany k dohode o spoločnom vývoji tzv. záchytného interceptora s kĺzavou fázou (GPI), ktorý je určený na zachytenie hypersonických rakiet počas letu.



"Posilnenie týchto kapacít je naliehavou otázkou," dodal japonský rezort obrany. Vláda v Tokiu už do svojho rozpočtu na rok 2024 zahrnula 75 miliárd jenov (480 miliónov dolárov) na vývoj systému GPI.



Táto suma je súčasťou rekordného obranného rozpočtu vo výške 7,95 bilióna jenov (51 miliárd dolárov), ktorý bol schválený minulý rok v čase rastúceho napätia v súvislosti s Čínou a Severnou Kóreou.



Hypersonické rakety letia viac ako päťnásobnou rýchlosťou zvuku a majú nepravidelné trajektórie, čo sťažuje ich zachytenie.



Japonský premiér Fumio Kišida sa zaviazal, že do roku 2027 zdvojnásobí výdavky krajiny na obranu na úroveň dvoch percent HDP podľa štandardu NATO.



Japonsko má pacifistickú povojnovú ústavu, ktorá obmedzuje jeho vojenské kapacity na obranné opatrenia. V roku 2022 však aktualizovalo svoju kľúčovú bezpečnostnú a obrannú politiku, pričom výslovne označilo Čínu za problém.