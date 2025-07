Japonci vyzvali Čínu na zastavenie preletov v blízkosti jeho lietadiel

Tokio 11. júla (TASR) - Japonsko vo štvrtok požiadalo Čínu, aby jej stíhačky nelietali v blízkosti japonských lietadiel na zhromažďovanie spravodajských informácií. Podľa Tokia sa to deje opakovane a hrozí, že dôjde k zrážke, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Japonské ministerstvo obrany uviedlo, že čínsky stíhací bombardér JH-7 preletel v stredu a vo štvrtok iba približne 30 metrov od japonského lietadla YS-11EB. Podľa rezortu sa to stalo mimo japonského vzdušného priestoru nad Východočínskym morom a incident nespôsobil japonskej strane žiadne škody.



Japonské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení neskoro vo štvrtok uviedlo, že čínskemu veľvyslancovi v Japonsku Wu Ťiang-chaovi vyjadrilo „vážne znepokojenie“ a dôrazne požiadalo Peking, aby zastavil aktivity, ktoré by mohli „vyprovokovať náhodné zrážky“. Japonská diplomacia tiež Čínu vyzvala, aby zabezpečila, že sa podobné incidenty nebudú opakovať.



Čína sa bezprostredne nevyjadrila. Peking však už predtým tvrdil, že v blízkosti jeho lietadiel uskutočňovalo Japonsko prelety a špehovalo vojenskú činnosť Číny. Následne Tokio požiadal, aby tieto prelety zastavilo.



AP zdôrazňuje, že obe krajiny sa z podobných preletov obvinili už viackrát.