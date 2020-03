Japoncov napriek epidémii lákajú do parkov a záhrad rozkvitnuté sakury

Tokio/Soul 23. marca (TASR) - Napriek epidémii nového koronavírusu si počas uplynulého víkendu mnohí Japonci nenechali ujsť stretnutia s priateľmi a v rámci osláv sviatku kvitnúcich kvetov sa vydali do parkov a záhrad, aby obdivovali bohato kvitnúce japonské čerešne - sakury.



Tokijský guvernér Juriko Koike poznamenal, že pripraviť Japoncov o sviatok hanami by bolo to isté, ako zakázať Talianom objať sa na privítanie. Apeloval však na ľudí, aby sa pred koronavírusom chránili a nevytvárali veľké skupiny, keď budú pod kvitnúcimi sakurami piknikovať.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, mnohí ľudia prechádzajúci sa v parkoch napriek výzvam úradov nemali na tvárach ochrannú masku.



V jednom z tokijských parkoch prechádzalo podľa AFP auto, ktorého posádka z megafónu upozorňovala ľudí, aby sa nezhlukúvali. Mnohé trávniky boli ohradené, aby sa zabránilo piknikovaniu a večierkom pod holým nebom. AFP vo svojej správe konštatovala, že na rozdiel od uplynulých rokoch sa tento rok v parkoch nekonali hromadné firemné podujatia.



Jeden z piknikujúcich pre AFP vysvetlil, že počas kvitnutia sakúr sa s priateľmi zvykne na pikniku stretávať každý víkend, tento rok však budú mať len jediný. "Chceli sme sa stretnúť aspoň raz," uviedol, pričom dodal, že pohľad na kvitnúce sakury je preňho "zhmotnená radosť z jari".



Obdobie kvitnutia čerešní je jedným z najdôležitejších ľudových sviatkov v Japonsku. Tamojšie médiá sa každý rok pretekajú, ktoré z nich dá presnejšiu predpoveď, kedy sa rozvinú prvé kvety.



Za normálnych okolností sviatok hanami láka do Japonska aj tisíce turistov zo zahraničia. Tento rok však do osláv sviatku jari zasiahol nový koronavírus, na ktorý bolo v Japonsku pozitívne testovaných viac ako tisíc ľudí, pričom chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje, už podľahlo 41 osôb. Úrady v snahe bojovať s nákazou zavreli školy a úrady požiadali zamestnancov, aby - ak je to možné - pracovali z domu.



V Južnej Kórei, ktorá má takmer 9000 nakazených a viac ako 100 úmrtí, úrady v pondelok uviedli, že v snahe zastaviť obdivovateľov zakvitnutých stromov rozostavia prekážky brániace prístupu do alejí.